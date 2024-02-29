لمجابهة ونبذ التطرف.. انطلاق سلسلة قوافل للتوعية التثقيفية بقرى الوادي الجديد

دشنت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، سلسلة قوافل ثقافية وفنية بقرى محافظة الوادي الجديد، مقدمة برعاية د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ضمن خطط التوعية التثقيفية ونشر القيم الإيجابية والوصول بالخدمات الثقافية للقرى والمناطق الحدودية والنائية الأكثر احتياجا، ومجابهة ونبذ التطرف.

وانطلقت أولى القوافل بمركز شباب قرى شرق بولاق بمركز الخارجة بحضور ضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، وابتسام عبد المريد مدير عام ثقافة الوادي الجديد، وبدأت بعرض فيلم تسجيلي عن المشروعات القومية التى أقامتها الدولة، أعقبها محاضرة ثقافية بعنوان "المشروعات القومية والرؤية المستقبلية" شارك بها أحمد العساوي مدير إدارة الأداء الرياضي بالشباب والرياضة.

تحدث "العساوي" عن المشروعات التنموية التي تستهدف تحقيق حياة كريمة لأبناء الوطن، موضحا عددا من المشروعات القومية الكبرى التى تحققت خلال السنوات القليلة الماضية ومنها العاصمة الإدارية والمدن الجديدة ومشروعات الطاقة الشمسية وقناة السويس الجديدة وصوامع القمح وشبكة الطرق، واستصلاح 2.5 مليون فدان، كما تحدث عن مبادرة حياة كريمة وأثرها الكبير في تحقيق مساعي الدولة، وقدم فعاليات القافلة الإذاعي ناصر الدمرداش.

وخلال كلمته أوضح رئيس الإقليم أهمية الدور الذي تقدمه المؤسسات الثقافية في نشر الوعي وإلقاء الضوء على جهود الدولة ومسيرتها التنموية ودعم ورعاية الموهوبين من أبناء وشباب المحافظات والمناطق النائية تحقيقا للعدالة الثقافية، وأكد أن هذه القوافل هي الأولى في سلسلة قوافل أخرى تجوب قرى المحافظة ومراكزها، مقدما شكره لوزيرة الثقافة ومحافظ الوادي الجديد ورئيس الهيئة للدعم الكبير المقدم لتنفيذها وغيرها من المشروعات الثقافية الأخرى بالمحافظة.

وتضمنت الفعاليات أمسية شعرية شارك فيها نخبة من الشعراء والمبدعين وقدمها الشاعر أشرف نوير، بجانب فقرات مواهب للأطفال في الشعر والغناء، واختتمت الفعاليات بعرض لفرقة الموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد فتحي، وتضمن باقة من الأغاني الوطنية وأغاني الطرب، إضافة إلى تنفيذ ورشة فنون تشكيلية للأطفال، وذلك بحضور العديد من القيادات الثقافية والتنفيذية.