عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

لمجابهة ونبذ التطرف.. انطلاق سلسلة قوافل للتوعية التثقيفية بقرى الوادي الجديد

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

دشنت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، سلسلة قوافل ثقافية وفنية بقرى محافظة الوادي الجديد، مقدمة برعاية د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ضمن خطط التوعية التثقيفية ونشر القيم الإيجابية والوصول بالخدمات الثقافية للقرى والمناطق الحدودية والنائية الأكثر احتياجا، ومجابهة ونبذ التطرف.

وانطلقت أولى القوافل بمركز شباب قرى شرق بولاق بمركز الخارجة بحضور ضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، وابتسام عبد المريد مدير عام ثقافة الوادي الجديد، وبدأت بعرض فيلم تسجيلي عن المشروعات القومية التى أقامتها الدولة، أعقبها محاضرة ثقافية بعنوان "المشروعات القومية والرؤية المستقبلية" شارك بها أحمد العساوي مدير إدارة الأداء الرياضي بالشباب والرياضة.

تحدث "العساوي" عن المشروعات التنموية التي تستهدف تحقيق حياة كريمة لأبناء الوطن، موضحا عددا من المشروعات القومية الكبرى التى تحققت خلال السنوات القليلة الماضية ومنها العاصمة الإدارية والمدن الجديدة ومشروعات الطاقة الشمسية وقناة السويس الجديدة وصوامع القمح وشبكة الطرق، واستصلاح 2.5 مليون فدان، كما تحدث عن مبادرة حياة كريمة وأثرها الكبير في تحقيق مساعي الدولة، وقدم فعاليات القافلة الإذاعي ناصر الدمرداش.

وخلال كلمته أوضح رئيس الإقليم أهمية الدور الذي تقدمه المؤسسات الثقافية في نشر الوعي وإلقاء الضوء على جهود الدولة ومسيرتها التنموية ودعم ورعاية الموهوبين من أبناء وشباب المحافظات والمناطق النائية تحقيقا للعدالة الثقافية، وأكد أن هذه القوافل هي الأولى في سلسلة قوافل أخرى تجوب قرى المحافظة ومراكزها، مقدما شكره لوزيرة الثقافة ومحافظ الوادي الجديد ورئيس الهيئة للدعم الكبير المقدم لتنفيذها وغيرها من المشروعات الثقافية الأخرى بالمحافظة.

وتضمنت الفعاليات أمسية شعرية شارك فيها نخبة من الشعراء والمبدعين وقدمها الشاعر أشرف نوير، بجانب فقرات مواهب للأطفال في الشعر والغناء، واختتمت الفعاليات بعرض لفرقة الموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد فتحي، وتضمن باقة من الأغاني الوطنية وأغاني الطرب، إضافة إلى تنفيذ ورشة فنون تشكيلية للأطفال، وذلك بحضور العديد من القيادات الثقافية والتنفيذية.

قوافل ثقافية وفنية محافظة الوادى الجديد نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

25 جنيهًا| انخفاض أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف وهذا ثمن كرتونة البيض

800 جنيه في يوم|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تصريحات صندوق النقد

اختفاء السوق الموازية وسعر واحد للدولار|مفاجأة للمصريين بعد دخول أموال رأس الحكمة

تراجع ملحوظ في الأسعار.. كيلو اللحمة بكام النهارده؟.. وسبب الانخفاض

لم تتحمل الكارثة.. طالبة بجامعة العريش تنهي حياتها والسبب زملاؤها| شاهد ماذا حدث

السر في الرقم 4|تفاصيل واعترافات مثيرة من المتهم بإنهاء حياة جواهرجي بولاق

شوبير يكشف مفاجأة حول عبد الله السعيد وشيكابالا في نادي الزمالك

10 أيام وتنتهي أزمة السكر في مصر.. شعبة المواد الغذائية تكشف مفاجأة

ترشيحاتنا

بعد هبوط الدولار.. انخفاض أسعار 20 سلعة غذائية بالأسواق| تفاصيل

دوار النابلسي بغزة.. الرئاسة الفلسطينية تدين المجزرة البشعة ضد مواطنين ينتظرون المساعدات

مطلوبة في بيت الطاعة.. صرخة زوج أمام محكمة الأسرة

خط أحمر.. رنا رئيس تعلق على ارتباطها بعد شهور من إنهاء خطوبتها

بأمر جوميز.. استبعاد نجم الزمالك من لقاء الداخلية

مرتفع جوي يقترب.. الأرصاد: أجواء حارة تسيطر على البلاد الآن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من مطار العريش| مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

مسلسل المعلم.. كيف تؤثر مشاعر الانتقام على صحتك العقلية والجسدية

لن تتوقع .. سعر توب درة يشعل السوشيال ميديا

حجاب وفستان مكشوف.. البلوجر حنان الحكيم تثير ضجة خلال حفل زفافها

فيديو

من مطار العريش| مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

مقطع فيديو يوثق أصواتًا غريبة تخرج من بئر بالصحراء| ما هي؟

تطورات جديدة.. هل عادت شيرين عبد الوهاب لحسام حبيب؟

عبد المجيد عبدالله يؤدي بروفاته استعدادا لحفل موسم الرياض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ