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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار جديد عاجل في قضية مقـ.تل اللواء حسن العبيدي

اللواء حسن العبيدي
اللواء حسن العبيدي

تنظر محكمة جنايات زينهم الأحد المقبل أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل اللواء حسن العبيدي، رئيس دائرة التصنيع بوزارة الدفاع اليمنية، داخل شقته ببولاق.  

وأمرت النيابة العامة في وقت سابق بإحالة المتهمين بقتل يمني الجنسية إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 3854 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور بعد 48 ساعة من ضبط المتهمين.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين، وبينهم 3 سيدات، واعترفوا بقتل اللواء حسن العبيدي - 50 سنة- رئيس دائرة التصنيع بوزارة الدفاع اليمنية داخل شقته بفيصل في الجيزة.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجنايات أخرى.

وكانت النيابة العامة تلقت بتاريخ 18/2/2024 إخطاراً بالعثور على جثمان المجني عليه مقتولاً داخل شقته بدائرة قسم بولاق، فبادرت بالانتقال إلي مسرح الجريمة لإجراء المعاينات اللازمة، وانتدبت مصلحتي الطب الشرعي والأدلة الجنائية.

وبادرت بالأمر بضبط وإحضار من أشارت التحريات إلى ارتكابهم الواقعة، وهم سيدتان ورجلان وأخرى أخفت متحصلات الجريمة.

وباستجوابهم أمام النيابة، اعترف المتهمون الأربعة بارتكاب الواقعة بغرض السرقة، وتم ضبط المسروقات لدى المتهمة الخامسة والتي أشارت التحريات إلى علمها بكونها متحصلة من الجريمة.

اللواء حسن العبيدي الطب الشرعى النيابة العامة محاكمة المتهمين وزارة الدفاع اليمنية

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