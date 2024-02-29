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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

يهدد الكواكب والمحيطات.. ظهور مذهل لنجم آكلة لحـ وم البشر

صدى البلد

وجد الباحثون عملية مذهلة لإنهاء نجم حياته خلال عملية متابعة باستخدام التلسكوب الكبير التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي، هذا النجم قزم أبيض، وعندما يصل نجم مثل شمسنا إلى نهاية حياته، يمكنه أن يبتلع الكواكب المحيطة والكويكبات التي ولدت معه. 

وتمكن الباحثون باستخدام التلسكوب الكبير جدًا التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي ( ESO ’s VLT) في تشيلي، وجد الباحثون توقيعًا فريدًا لهذه العملية لأول مرة - ندبة مطبوعة على سطح نجم قزم أبيض.

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بحسب موقع “هاي تك ديلي”، من المعروف أن بعض الأقزام البيضاء، التي تبرد ببطء، تقوم بتفكيك أجزاء من أنظمتها الكوكبية. 

ويقول ستيفانو باجنولو، عالم الفلك في مرصد أرماغ والقبة السماوية في أيرلندا الشمالية بالمملكة المتحدة، والمؤلف الرئيسي للدراسة: “لقد اكتشفنا الآن أن المجال المغناطيسي للنجم يلعب دورًا رئيسيًا في هذه العملية، مما يؤدي إلى ندبة على سطح القزم الأبيض خلال عملية موت”.

عثر علماء الفلك على ندبة معدنية مطبوعة على سطح نجم ميت. وهذا الفيديو يلخص الاكتشاف، وهو بقايا نجم بحجم الأرض يشبه الشمس، ويضيف أن النجم في طور الموت يكون لديه قوة هائلة قادرة على بلع المحيطات والكواكب.

ومن خلال قوة عمليات الرصد ، استطاع علماء الفلك الكشف عن التركيبة الكلية للكواكب الخارجية، وهي كواكب تدور حول نجوم أخرى خارج النظام الشمسي. وتُظهر هذه الدراسة الفريدة أيضًا كيف يمكن للأنظمة الكوكبية أن تظل نشطة ديناميكيًا، حتى بعد  الموت.

الاكتشاف التلسكوب الكويكبات المجال المغناطيسي

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