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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات رقابية وإنشاء المعارض.. جهود مكثفة لتوفير السلع وضبط الأسواق بالبحر الأحمر

صورة موضوعية
صورة موضوعية

تستمر الجهات الرقابية ومجالس المدن بمحافظة البحر الأحمر في تنظيم حملات رقابية مكثفة وإقامة معارض "أهلا رمضان"، بهدف ضمان توافر السلع الغذائية الأساسية وبأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين في شهر رمضان المبارك.

في إطار هذه الجهود، قادت الوحدة المحلية بمدينة الغردقة برئاسة اللواء ياسر حماية، حملات يومية لمتابعة الأسعار وتوافر السلع الغذائية بالمدينة، بمرورها على معرض "أهلا رمضان" والعديد من السوبر ماركت، لضمان بيع السلع بأسعار مناسبة وتلبية احتياجات السكان.

وفي مدينة رأس غارب، كلف اللواء ممدوح نديم رئيس المدينة لجنة مشكلة بمتابعة الحملات التموينية اليومية، مع تشديد الرقابة على الأسواق والمحلات لضبط الأسعار وضمان الامتثال للأسعار المعلنة.

من ناحية أخرى، نظمت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالبحر الأحمر، عدة معارض "أهلا رمضان" في مختلف مدن المحافظة، بهدف توفير السلع بأسعار مخفضة وبكميات كبيرة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وفي هذا السياق، أشار المهندس أحمد الدقاق، مدير إدارة الرقابة التجارية بالمحافظة، إلى أن المعارض شهدت مشاركة شركات كبرى، وتم بيع السلع بتخفيضات تصل إلى 30%، وذلك استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية بتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار معقولة.

تأتي هذه الجهود في إطار سعي الحكومة لضمان استقرار الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك، وتعزيز حالة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المحافظة.

محافظة البحر الاحمر اهلا رمضان توفير السلع الغذائية الرقابة التجاريه تخفيضات الأسعار

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