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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنية للمتهم بإحداث عاهة لشخص بالقليوبية

حبس المتهم
حبس المتهم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار رضا أحمد عيد، بالحبس لمدة 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنية لعاطل لضربه عمدا لشخص بأداة "شوم" بوجه وإحداث عاهة مستديمة له بضعف نظره، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.


وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٢٤٦٣ ٢٠٢٢٥ الجنح الثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم ١٥٤٩ لسنه ٢٠٢٢ كلى جنوب بنها في ٧-٢-٢٠٢٣، بإتهام "على ر ع" ٣٤ سنة لأنه في ٢٠٢٢/١/١٩ بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، ضرب عمدا المجني عليه "عبد المؤمن عبد الجواد إبراهيم"، بأن كال له عده ضربات بوجه، مستخدماً في ذلك أداه (شوم) محدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطبي الشرعي، والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي ضعف الأبصار النافع بعينه اليمني و التي تقدر نسبتها (٢٤%) وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

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