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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال 146 يوما.. حكومة غزة تكشف إحصائيات كارثية للحرب الإسرائيلية على القطاع

غزة
غزة

أصدر مكتب الإعلام الحكومي في غزة، اليوم الخميس، تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والتي دخلت يوها الـ 146 على التوالي.

وقال مكتب الإعلام الحكومي في غزة في بيان له عبر قناته على تليجرام: " مرت 146 يوماً على حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، ارتكب بها الاحتلال 2,627 مجزرة راح ضحيتهم 37,139 شهيداً ومفقوداً، و30,139 شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات".

وفي التفاصيل، أوضح مكتب الإعلام الحكومي، أن هناك 13,230 شهيداً من الأطفال، و7 أطفال استشهدوا نتيجة المجاعة، و8,860 شهيدة من النساء، و340 شهيداً من الطواقم الطبية، و47 شهيداً من الدفاع المدني، و132 شهيداً من الصحفيين.

وأضاف المكتب في بيانه، أن هناك 7,000 مفقود 70% منهم من الأطفال والنساء، و71,217 مصاباً، و17,000 طفل يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما، و11,000 جريح بحاجة للسفر للعلاج "إنقاذ حياة وخطيرة"، و10,000 مريض سرطان يواجهون خطر الموت، و700,000 مصاب بالأمراض المعدية نتيجة النزوح.

واشار إلى أن هنام 8,000 حالة عدوى التهابات الكبد الوبائي الفيروسي بسبب النزوح، و60,000 سيدة حامل مُعرّضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية، و350,000 مريض مزمن معرضون للخطر بسبب عدم إدخال الأدوية.

وعن الاعتقالات، قال المكتب إن 99 حالة اعتقال من الكوادر الصحية، و10 حالات اعتقال من الصحفيين ممن عرفت أسماؤهم.

وأضاف أن هناك 2 مليون نازح في قطاع غزة، و160 مقراً حكومياً دمرها الاحتلال، و100 مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل كلي، و305 مدارس وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

وأوضح أن هناك أيضا 211 مساجد دمرها الاحتلال بشكل كلي، و281 مسجداً دمرها الاحتلال بشكل جزئي، و3 كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال، و70,000 وحدة سكنية دمرها الاحتلال كلياً، و290,000 وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئياً غير صالحة للسكن.

وذكر مكتب الإعلام الحكومي في غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي القي 70,000 طن من المتفجرات على غزة، مما أدي إلى إخراج 31 مستشفى عن الخدمة، و53 مركزاً صحياً أخرجه الاحتلال عن الخدمة، و154 مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال بشكل جزئي، و124 سيارة إسعاف دمرها جيش الاحتلال، و200 موقع أثري وتراثي دمرها الاحتلال.

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