عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل رياضة القليوبية يتفقد تدريبات المشروع القومى للموهبة الحركية

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تققد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية اليوم فعاليات تدريبات المشروع القومى للموهبة الحركية والذى يتم تنفيذه بنادى سيتى كلوب بنها ، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبدالمؤمن وكيل المديرية للرياضة ومحمود شعبان معاون المدير العام لشئون الرياضة والمشرف العام على المشروع بالقليوبية .


وخلال متابعة التدريبات أكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية على الجهاز الفنى والادارى بضرورة تكرار تنفيذ الاختبارات والمقاييس للأطفال لمتابعة مدى تقدم المستوى الفنى والعمل على تطوير عناصر اللياقة البدنية والمهارية وفقا للبرنامج الفنى المعد من قبل اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة مشيرا إلى أن مشروع الموهبة الحركية يحظى باهتمام كبير  ومتابعة مستمرة  لجميع مراحل المشروع من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة باعتبار المشروع نواه للانتقاء المبكر لإعداد بطل اوليمبى فى الالعاب الرياضية المختلفة .


وينفذ مشروع الموهبة الحركية بالقليوبية بمشاركة 100طفل والذين تم اختيارهم بعد اجتياز الاختبارات البدنية والطبية تحت  إشراف اللجنة الأولمبية بوزارة الشباب والرياضة وتبدأ المرحلة السنية للمشروع من مواليد 1 يوليو 2015 حتى 30 يونيو 2016 وينقسم المشروع إلى مرحلتين، الأولى هى مرحلة "التهيئة الحركية" والثانية مرحلة "التأسيس للنشاط التخصصى"، ويؤهل المشروع الأطفال لمرحلة البطولة من خلال صقلهم بالمهارات الحركية الأساسية لجميع الألعاب الرياضية.


وتتركز رؤية "المشروع القومى للموهبة الحركية" فى إعداد جيل من الأبطال الرياضيين في سن مبكر تدعيماً للمنتخبات القومية كمرحلة تمهيدية قبل المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي للوصول لمنصات التتويج الأولمبية، ويخضع المشروع لإشراف لجنة علمية متخصصة تضم علماء وخبراء من المتخصصين في علوم الرياضة المختلفة لضمان سير المشروع بشكل علمي وتحقيق أهدافه واستدامته.

القليوبية المهارات الحركية وزارة الشباب والرياضة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية الاختبارات البدنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

25 جنيهًا| انخفاض أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف وهذا ثمن كرتونة البيض

800 جنيه في يوم|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تصريحات صندوق النقد

اختفاء السوق الموازية وسعر واحد للدولار|مفاجأة للمصريين بعد دخول أموال رأس الحكمة

لم تتحمل الكارثة.. طالبة بجامعة العريش تنهي حياتها والسبب زملاؤها| شاهد ماذا حدث

10 أيام وتنتهي أزمة السكر في مصر.. شعبة المواد الغذائية تكشف مفاجأة

صفقة تبادلية مدوية بين الأهلي وبيراميدز | ماهي؟

تراجع ملحوظ في الأسعار.. كيلو اللحمة بكام النهارده؟.. وسبب الانخفاض

بعد هبوط الدولار.. انخفاض أسعار 20 سلعة غذائية بالأسواق| تفاصيل

موضوعات متعلقة

السجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنية للمتهم بإحداث عاهة لشخص بالقليوبية

وكيل وزارة الصحة بالقليوبية يتفقد الخدمات بمركز طبى عثمان

المعيدون الجدد بجامعة بنها الأهلية يستلمون مهام عملهم

تسليم المرحلة الرابعة لمبادرة دراجتك صحتك بالقليوبية

القائم بعمل رئيس جامعة بنها الأهلية يستقبل الإداريين الجدد

تأجيل محاكمة المتهم باستعراض القوة مع شقيقين وقت.ل أحدهم بالقليوبية

المشدد 3 سنوات لـ سائق لقيادته تحت تأثير المخدرات بالقليوبية

ختام فعاليات برنامج تدريب مهنة التفصيل والحياكة لفتيات القليوبية

ترشيحاتنا

سعر طن الحديد اليوم

دوري أبطال أفريقيا| تفاصيل الاجتماع لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز

مساعدات بنكهة الدم.. الاحتلال يرد على محكمة العدل بمـ.جزرة الرشيد

طلب عاجل من الخارجية السورية لحلفاء إسرائيل

مـ.جزرة الرشيد في غزة.. بيان شديد اللهجة من الخارجية السعودية

أدعية رمضان .. اللهم اجعله شهر الخير والعطاء والإحسان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة غريبة ولذيذة .. طريقة عمل صينية فراخ باللفت

خست أوي.. صبا مبارك تبهر الجميع بمسلسل " بين السطور"

احترس.. أطعمة ممنوع تغسلها قبل الطبخ | واكتشف الطريقة الصحيحة لتنظيف الخضار

جمبسوت جلد جريء .. درة تشعل السوشيال ميديا بأحدث صور|شاهد

فيديو

مشاكلنا النساء والسائق بريء.. سائق بأوبر يعلق على حادثة فتاة الشروق| فيديو

تراجع الدولار بالسوق السوداء ومفاجأة بسعر الذهب | فيديو

خط أحمر.. رنا رئيس تعلق على ارتباطها بعد شهور من إنهاء خطوبتها

من مطار العريش| مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ