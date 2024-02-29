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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تحقق في تقارير عن سقوط ضحايا فلسطينيين أثناء توزيع المساعدات

صدى البلد

تدرس الولايات المتحدة بنشاط التقارير الواردة عن سقوط قتلى فلسطينيين وسط جهود توزيع المساعدات يوم الخميس، وفقًا لمتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض.

وظهرت روايات متضاربة بشأن الحادث، الذي زُعم أنه وقع أثناء توزيع المساعدات غرب مدينة غزة في وقت سابق من هذا اليوم. وتجمع المدنيون لتلقي الإمدادات الأساسية من شاحنات المساعدات، مما أدى إلى روايات متناقضة للأحداث التي وقعت.

وفيما يلي تفصيل التصريحات التي تم الإدلاء بها بشأن الحادث حتى الآن:

وزارة الصحة في غزة: أكدت الوزارة التابعة لحركة حماس أن 104 مواطنين استشهدوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي أثناء انتظارهم المساعدات على دوار النابلسي.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس: وأدان الرئيس عباس الحادث ووصفه بأنه "مذبحة بشعة" نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

المرافق الطبية: أشارت التقارير الواردة من المنطقة إلى أن المرافق الطبية استقبلت العديد من الضحايا، من بينهم أفراد أصيبوا بطلقات نارية في الجزء العلوي من أجسادهم.

سلطات المستشفى: استقبل مستشفى كمال عدوان في مدينة غزة 10 قتلى وعشرات الجرحى، بحسب مسؤولي المستشفى.

روايات شهود عيان: روى رجل يتلقى العلاج من إصابته بطلق ناري في مستشفى الشفاء أن الجيش الإسرائيلي أطلق عليه النار في ساقه وسط مشهد فوضوي.

جيش الاحتلال الإسرائيلي: أرجع جيش الدفاع الإسرائيلي الإصابات التي لحقت بسكان غزة إلى الوضع الفوضوي، مشيراً إلى الدفع والدوس أثناء محاصرة شاحنات المساعدات ونهبها.

الحكومة الإسرائيلية: زعم متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أن سائقي شاحنات المساعدات كانوا مسؤولين عن الضحايا، مدعيًا أنهم "دخلوا" الحشد، مما أدى إلى مقتل "عشرات الأشخاص".

حماس: أدانت حركة حماس الفلسطينية الحادث ووصفته بأنه "مذبحة بشعة" مستهدفة دبرتها إسرائيل.

ردا على الروايات المتضاربة، نشرت إسرائيل لقطات تظهر حشودا تحيط بشاحنات المساعدات، مع تقدم إحدى الشاحنات قليلا قبل أن تتوقف مرة أخرى.

ومع استمرار التحقيقات في الحادث، لا يزال الوضع متوترا، حيث تؤدي الروايات المختلفة بشكل صارخ إلى تفاقم التوترات المتصاعدة بالفعل في المنطقة.

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