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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

إقامة المعارض وضخ السلع الغذائية استعدادًا لشهر رمضان بمحافظتي الغربية وبني سويف

صدى البلد

أكدت محافظتا الغربية وبني سويف استمرار إقامة المعارض ومنافذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة؛ تسهيلًا على المواطنين بمختلف المراكز والقرى؛ استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك.


ففي الغربية، أكد المحافظ الدكتور طارق رحمي أنه يتم إقامة هذه المعارض تنفيذًا للتوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية بإحكام الرقابة على السلع والأسواق، ومواجهة كافة صور الغش التجاري والاحتكار والمغالاة خاصة في السلع الأساسية. 


جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية اليوم /الخميس/؛ لمتابعة توافر السلع الغذائية استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك بمعارض ومنافذ "أهلًا رمضان" بالمحلة الكبرى.


وتفقد معارض "أهلًا رمضان" بمنشية عبدالمنعم رياض بحي ثان المحلة وبشارع البحر لمتابعة توفير السلع بأسعار مخفضة وبكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، فضلًا عن أسعارها وجودتها للتخفيف على المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم.


وأكد أن المحافظة كانت من أولى المحافظات التي قامت بالاستعداد المبكر لاستقبال شهر رمضان من خلال إقامة معارض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، موضحًا الحرص على وجود تلك المعارض بكافة القرى والمدن حتى يستطيع كل مواطن الوصول إليها.


وفي بني سيوف، بحث المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم مع السكرتير العام المساعد للمحافظة سامي علام، تنفيذ حزمة من الإجراءات لتعظيم عوائد مشروعات الدواجن من خلال طرح منتجات المشروع للمواطنين بأسعار مناسبة من الطيور الحية "رومي ودجاج" بمنافذ المشروع؛ تزامنًا مع قرب شهر رمضان للتيسير على المواطنين في توفير احتياجاتهم من تلك السلعة الحيوية.


من جانبه.. وجه السكرتير العام للمحافظة، القائمين على المشروع باتخاذ اللازم لسرعة طرح منتجات المشروع من الطيور الحية، والكميات المقررة طرحها وآليات التسعير والتوسع في زيادة منافذ العرض اعتبارًا من السبت المقبل بمنفذ المشروع شرق النيل.


ولفت إلى توجيهات المحافظ بالاستفادة من أعمال التطوير التي تمت بالمشروع وشملت إضافة عنبرين جديدين أتوماتيك (تربية وإنتاج)؛ لرفع الطاقة الإنتاجية، مما يسهم بشكل كبير في زيادة المعروض من لحوم الدواجن وبيض المائدة، فضلًا عن ضبط الأسعار بالسوق المحلي.

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