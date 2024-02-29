مصطفى محمد يرزق بمولود جديد

أعلن مصطفى محمد نجم الزمالك السابق أنه رزق بمولود جديد عبر حسابه الشخصي إنستجرام .

وكتب قائلا : " الحمد لله رزقني الله بمولود ( نوح مصطفي محمد ) ❤️



بسم الله الرحمن الرحيم

( الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ

خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلاً ) صدق الله العظيم



الحمد لله رب العالمين .. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك .



الحمد لله على جميل ما أعطي وعظيم ما وهب

الحمد لله على تمام النعمة واكتمال المنّه ♥️

أسأل الله العلي العظيم أن يحفظه من كل شر وسوء وينبته نباتاً حسناً وأن يرزقنا بره ويجعله من عباده الصالحين وحفظة القرآن الكريم اللهم آمين 🙏🏻

"رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا"

الحمد لله رب العالمين 🙏♥️ "