السفيرة الأمريكية ببغداد: قدمنا أكثر من 4 مليارات دولار للنازحين في العراق

أعلنت السفيرة الأمريكية في بغداد إلينا رومانوسكي ان الولايات المتحدة والتحالف الدولي ساعد أكثر من 4.7 مليون شخص على العودة إلى مناطقهم في العراق.

وبحسب تصريحات السفيرة الأمريكية؛ فأن الولايات المتحدة المتحدة قدمت أكثر من 4 مليارات دولار من المساعدات الإنسانية إلى العراق لدعم العودة الآمنة والطوعية للنازحين منذ عام 2014.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، التقي نائبة الرئيس الأمريكي كمالا هاريس، في وقت سابق حيث شهد اللقاء التباحث في العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة.

وأكد رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني علي ضرورة استمرار الحوار عبر اللجنة العليا المشتركة لإنهاء مهامّ التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق، بعد تنامي قدرات القوات العراقية المسلحة، وانحسار خطر فلول الإرهاب.



وناقش الجانبان الانتقال بالعلاقة بين الولايات المتحدة والعراق، إلى مجمل أوجه التعاون الثنائي المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية كافة ضمن اتفاقية الإطار الستراتيجي بين البلدين.

وجدد السوداني موقف العراق الثابت إزاء السيادة على الأرض العراقية، كونها من المبادئ التي لا يمكن التهاون بشأنها أو التفريط بها تحت مختلف الأسباب والظروف.

من جانبها، جددت كمالا هاريس، دعوة بايدن إلى السوداني لزيارة واشنطن، مؤكدة حرص الإدارة الأمريكية على نجاح الحكومة العراقية بمختلف المجالات والملفات في مواجهة التحديات المختلفة.

وأشارت إلى أنّ الحكومة الحالية أثبتت قدرتها على إيجاد شراكات ناجحة من شأنها تحقيق الاستقرار في العراق والإسهام في تثبيت الاستقرار في المنطقة، معربة عن اهتمام بلادها بالحوار الجاري من خلال اللجنة العليا المشتركة بخصوص إنهاء مهمة التحالف الدولي.