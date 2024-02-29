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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ اقتصاد يعدد فوائد مشروع رأس الحكمة.. فيديو

قال الدكتور أحمد سعيد استاذ الاقتصاد ، إن الدولة المصرية كانت بحاجة لأموال مشروع رأس الحكمة بسبب أزمة السيولة الدولارية .

وتابع الدكتور أحمد سعيد ، خلال لقائه لبرنامج " صناع القرار والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن أزمة السيولة الدولارية تسبب في خلق السوق الموازية ، متابعا :" اللي ليه واللي ملوش بقا عاوز يستحوذ على الدولار ويتاجر فيه ".

وواصل : بمجرد الإعلان عن مشروع رأس الحكمة هبط الذهب ٢٥٪؜ بالسوق الموازية ، وكذالك الدولار .
 

وأكمل حديثه : فلوس مشروع رأس الحكمة لم تدخل السوق حتى الان مع هذه التغيرات ، والسوق السوداء اعادت هيكلة السعر وفقا للمتاح . 

أزمة السيولة الدولارية الدكتور أحمد سعيد السوق السوداء السيولة الدولارية مشروع رأس الحكمة

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