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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير اقتصادي: رؤوس أموال أجنبية جديدة تدخل مصر بعد نجاح صفقة رأس الحكمة

رأس الحكمة
رأس الحكمة

كشف ماجد فتوح، الخبير الاقتصادي، المزايا التي سوف تحصل عليها الدولة المصرية عقب إبرام صفقة رأس الحكمة خلال الايام الماضية.

 

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وقال ماجد فتوح في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز”، :" الفترة المقبلة ستشهد مصر المزيد من دخول رؤس أموال أجنبية جديدة بعد صفقة رأس الحكمة،  والمشروعات الصناعية والزراعية ومشروعات قطاع الاتصالات سوف تلقى استحسان كبير من قبل المستثمرين الفترة المقبلة".

 

وأضاف ماجد فتوح :" مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة ستجعل المستثمر المصري والعالمي على درجة كبيرة من الثقة في السياسة الاقتصادية للدولة، خاصة وأن المستثمر يحتاج إلى خطوات جادة وتشجيعية من قبل الدولة".

 

وأكمل ماجد فتوح:" الرئيس السيسي  أوضح أن جزء من الأموال الخاصة بالمشروع وصلت مصر، دخل جزء منها إلى البنك المركزي المصري، ويوم الجمعة أيضًا سيكون هناك جزء آخر".

 

وتابع ماجد فتوح:" الرئيس السيسي أكد أن مشروع مدينة رأس الحكمة سيكون أكبر مشروع سياحي على البحر المتوسط".

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