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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عاجل ضد المتهمين بقتـ ل الخواجة حسني الخناجري

صدى البلد

أمرت نيابة وسط القاهرة الكلية، اليوم الخميس، بحبس5 متهمين 4 أيام  على ذمة التحقيقات لاتهامهم بقـ تل الخواجة حسنى الخناجري في بولاق أبو العلا.

وتبين أن المتهمين خضعوا للتحقيق مساءً وتم حجزهم لليوم لاستكمال التحقيق،
وتبين أن المتهم تواجد لشراء مصوغات واستمر تواجده لساعات، لافتين إلى وجود عامل بالمحل طلب منه المتهم شراء سجائر له، وبمجرد مغادرته المحل تعدى على المجنى عليه وضربه بآلة حادة على رأسه واستولى على مشغولات ذهبية وأموال وفر هاربا.

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بتعرض محل مصوغات ذهبية للسرقة فى دائرة قسم بولاق أبو العلا ومقـ تل مالك المحل “ ح. ا ”.

وتبين سرقة «4 غويشة أطفال عيار 18 کونش سادة 4 جرامات في الواحدة - 4 غوايش سادة عيار 21 عليها لوجو NA نشأت عبد الشهيد الواحدة في حدود 10 جرامات تقريبا مقاس 22 - 2 غويشة مقاس 20 عيار 21 لوجو NA الواحدة حوالي 10 جرامات - 4 خواتم عيار 18 الواحد حوالي 4 جرامات - 4 سلسلة بتعليقة الأولى عين حورس بتعليقة نفرتيتي 12 جراما - 2 سلسلة شاوبر 8 جرامات تعليقة الله أكبر عيار 18 - سلسلة حمصة عيار 18 حوالي 6 جرامات حلق سيجارة سادة حوالي 8 جرامات عيار 18 - 2 حلق بريمة على الودن عيار 18 الواحد 2 جرام تقريبا - سبيكة وزن 5 رام شركة بيتي سي عيار 24 - سبيكة وزن 10 جرام شركة بيتى سي عيار 24 - جنيهان وزن 8 جرامات شركة بيتى سي عيار 21 - سبيكة جولي وزن 2.5 جرام عيار 24 - خاتم ربع جنيه عيار 21 - ميدالية بدون تعليقه وزن 6 جرام ونصف عيار 18 ».

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم بقتـ ل جواهرجى بولاق أبو العلا بالاشتراك مع زوجته وشقيقه وطليقته وآخر وتم اقتيادهم إلى القسم وإحالتهم إلى النيابة المختصة.

الخواجة حسني الخناجري المجني عليه بولاق أبو العلا جواهرجي بولاق عمليات النجدة

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