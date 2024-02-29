جوزيه جوميز يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الداخلية في الدوري

شارك اللاعب أحمد حسن تشكيل الزمالك لمواجهة الداخلية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن:"جوزيه جوميز يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الداخلية".

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، استعدادات جوزيه جوميز مدرب نادي الزمالك للقاء الداخلية في الدوري.

وكتب عبر فيسبوك: “مصدر: استبعاد ياسر حمد من مباراة الزمالك والداخلية لأسباب فنية من جانب جوميز”.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن القائمة التي ستخوض مباراة الداخلية، المقرر لها اليوم، الخميس، على استاد القاهرة الدولي في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمود علاء - مصطفى الزناري - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - عبد الله السعيد - ناصر ماهر - سيف جعفر - مهاب ياسر - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: يوسف إبراهيم "أوباما" - سامسون أكينيولا - ناصر منسي.