بيان عاجل لـ منظمة التعاون الإسلامي بشأن الجرائم الإسرائيلية

أدانت منظمةُ التعاون الإسلامي بأشدّ العبارات استمرارَ المجازر وجرائم الحرب التي يرتكبها جيشُ الاحتلال الإسرائيلي.

كما استنكرت المنظمة في بيان لها؛ المجزرة البشعة بحقّ المواطنين الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون وصولَ شاحنات المساعدات عند دوار النابلسي، قرب شارع الرشيد بمدينة غزة؛ ما أدّى إلى استشهاد وإصابة المئات منهم.

وبحسب البيان؛ فقد جدّدت المنظمةُ في الوقت نفسه دعوتَها الملحّة للمجتمع الدولي للتدخل العاجل من أجل وقف جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلالُ الإسرائيلي، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين، وضمان وصول الإمدادات الأساسية والإغاثة الإنسانية العاجلة الدائمة لهم.