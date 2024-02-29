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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد الطلاق بشهرين.. مسلم يحتفل بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني

مسلم
مسلم

احتفل المطرب مسلم، بحفل خطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني وسط حضور عدد كبير من أصدقائه المقربين.

كما حضر أيضا الحفل عددا من أصدقاء مسلم من داخل الوسط الفني وعلى رأسهم مطرب المهرجانات عنبة.

 

 طلاق مسلم وميكا البغدادي

وكان مسلم أعلن طلاقه عن زوجته وأم أولاده ميكا البغدادي شهر ديسمبر الماضى، بعد خلافات أسرية وقعت بينهما.

 

مسلم يعلن طلاقه

ونشر مسلم تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام عبر خاصية الاستورى انفصاله رسميا عن زوجته ميكا البغدادي.

وقال مسلم “الحمد لله على كل شيء، الحمد لله تم الطلاق رسمي بيني وبين ميكا البغدادي، للأسف مكنتش أحب تكون دي النهاية، ويعلم ربنا أني راعيت الله فيها وتمسكت ببيتي أكثر من مرة، ولكن الحمد لله على كل شيء، وإن شاء الله يكون بينا كل احترام وتقدير عشان سلامة ابني، كل واحد من النهاردة في حاله ربنا يكرمها بالأحسن ويكرمني بالأحسن”.

 

 

مسلم المطرب مسلم خطوبة مسلم

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