ده قراره.. إكرامي: لا أعلم شيئا عن مفاوضات الزمالك مع رمضان صبحي

رد إكرامي الشحات حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، على إمكانية انتقال رمضان صبحي نجم بيراميدز إلى صفوف الزمالك وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

قال إكرامي فى تصريحات تلفزيونية، ردًا على سؤال انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك: "بالنسبة لي، لن ينتقل رمضان للزمالك".

وتابع: "رمضان صبحي هو صاحب القرار، ولا أعلم ما إذا كان هناك مفاوضات مع الزمالك أم لا".

ويعد رمضان صبحي، هدفًا رئيسيًا لإدارة نادي الزمالك، التي تسعى لتدعيم صفوف الفارس الأبيض خلال الفترة الصيفية القادمة، استعدادًا للمنافسة بقوة على بطولات الموسم الجديد