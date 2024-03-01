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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

MBC تطرح برومو جديد لمسلسل خالد نور ونجله| فيديو

كريم عبد العزيز وشيكو
كريم عبد العزيز وشيكو

طرحت قناة MBC  برومو جديد لمسلسل خالد نور وولده نور خالد والذى يقوم ببطولته كل من كريم محمود عبد العزيز وشيكو.

وكشف البرومو الجديد أحداث أكثر عن قصة المسلسل والتى تدور حول مفاعل يتم التحضير فيه العديد من التجارب العلمية، ومنها تجربة تجعل شيكو ابن كريم محمود عبد العزيز.

 

 تفاصيل مسلسل خالد نور وولده نور خالد

إطلاله جديدة ومُختلفة للنجمين شيكو، وكريم محمود عبد العزيز، عبر شبكة قنوات "MBC مصر"، من خلال المُسلسل الكوميدي "خالد نور وولده نور خالد"، حيث يعمل "علي" ميكانكي سيارات ويعول شقيقه الأصغر الذي يورط نفسه وشقيقه في الكثير من المشاكل الكبري حيث يضطر لدخول السجن أحيانا ومرة أخري لمُستشفي الأمراض النفسية وغيرها من المطبات اليومية والأزمات التي يقع فيها بدون حساب وسوء تقدير.  

 

مُسلسل "خالد نور وولده نور خالد" من بطولة شيكو، كريم محمود عبد العزيز، آية سماحة، دنيا ماهر، شريف رمزي، وآخرين..، من تأليف أحمد عبد الوهاب، كريم سامي، وإخراج خالد مرعي.


آخر أعمال كريم محمود عبد العزيز

ويشار إلى أن آخر أعمال كريم محمود عبد العزيز فيلم بيت الروبي الذى قدمه مع الفنان كريم عبد العزيز وحقق الفيلم نجاحا كبيرا فى مصر وباقى الدول العربية.

 

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