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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية: توسعة الكباري تخفف حدة التكدسات المرورية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حرص المحافظة على تنفيذ محاور مرورية جديدة وتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور المرورية الحالية، لتخفيف حدة التكدسات المرورية وحل الأزمات المرورية المتعددة بالمناطق الحيوية والتيسير على المواطنين في تنقلاتهم اليومية، إلى جانب تحسين الصورة البصرية في نطاق مراكز وأحياء المحافظة وفتح مسارات جديدة للتنمية في ظل الجمهورية الجديدة.

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جاء ذلك خلال متابعة الأعمال الجارية لتوسعة كوبري مزلقان القاصد بمدخل سكة المحلة من الكورنيش لخلق حارة مرورية جديده ،لتيسير حركة السيارات في العبور بطرق أمنة، وبعد الدراسات الهندسية والمرورية للمنطقة، والتي أكدت ضرورة توسعه كوبري القاصد بمدخل طريق المحلة ليخدم الاتجاهان .

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كما تابع المحافظ اعمال توسعة وتركيب حديد كوبرى قحافه بالطريق السريع مدخل كورنيش الاستاد لتسهيل الحركة المرورية بالمنطقة.

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