عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كشف لغز بلاغات سرقة بالقاهرة وضبط مرتكبيها .. تفاصيل

الشرطة
الشرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة السرقات .

تم ضبط (عامل- عاطل) لقيامهما بسرقة (مبلغ مالى - جهاز "DVR" من داخل إحدى الجمعيات الإستهلاكية بدائرة قسم شرطة المعادى ، بمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه والجهاز المشار إليه، وأقرا بإنفاقهما باقى المبلغ على متطلباتهما الشخصية.

و تم ضبط (عاطل) لقيامه بسرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة البساتين، وبمواجهته إعترف بمزاولته نشاطاً فردياً تخصص فى السرقات المتنوعة، وأقر بإرتكابه عدد 5 وقائع سرقة، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه لدى عميله" سيئ النية"، وكذا ضبط باقى المسروقات بمسكنه.

وضبط (عاطل- له معلومات جنائية ) لقيامه بسرقة بعض المشغولات الذهبية من داخل شقة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس ، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب " المفتاح المصطنع"، وإعترف بإرتكاب عدد 5 وقائع سرقة ، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة.

وتم ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة الوايلى لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب جرائم سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة" وأقر بإرتكاب عدد 4 وقائع بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة.

السرقات القاهرة المسروقات المساكن جرائم سرقة سرقة المساكن سرقة مديرية أمن القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن|مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الأخيرة

 700 جنيه تراجع مفاجئ|انهيار أسعار الذهب بعد تصريحات صندوق النقد.. وعيار 21 مفاجأة

صدمة لجماهير الزمالك قبل مباراة الأهلي| استبعاد عبد الله السعيد

35 جنيهًا|نزول مستمر في أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف.. وهذا ثمن البيض

أهلاوي أصيل.. كهربا يوجه رسالة لـ نجيب ساويرس بعد تسديد غرامة الزمالك

التطبيق بدأ.. زيادة الإيجار القديم رسميا.. و6 حالات تخضع للقرار

الموضوع كبير عليه.. هجوم عنيف من رضا عبد العال علي مدرب الزمالك

بعد قرار الحكومة| جدول المرتبات بعد الزيادة الجديدة والتطبيق في هذا الموعد

موضوعات متعلقة

الكشف عن تفاصيل اختطاف طالب من شبرا وضبط المتهمين.. صور

انقلاب سيارة ملاكي بكورنيش المعادي واصطدامها بعمود إنارة

سقوط لص سرقة المساكن بالقاهرة في قبضة الأمن

الأمن يضبط سيدة تسرق كبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلى

المسروقات رجعت.. التحقيق مع 3 متورطين جدد في حادث قـ.ـتل جواهرجي بولاق

المتهم بإنهاء حياة جواهرجي بولاق يرشد عن متورطين جدد في الحادث..تفاصيل

ابن الخواجة حسني | اعتراف صادم من المتهم بإنهاء حياة جواهرجي بولاق

خاص .. ابنة شقيقة الخواجة حسني توضح علاقة المتهم بخالها | فيديو

ترشيحاتنا

رمضان صبحي في الزمالك.. حما اللاعب يرد بكلمة واحدة

«إذا انتصف شعبان فلا تصوموا».. هل يتضمن النهي عن قضاء أيام من رمضان؟

مؤيدون لفلسطين..شرطة مينيسوتا الأمريكية تعتقل متظاهرين من مقر إقامة حاكم الولاية

سرعة جنونية.. ننشر أسماء المتوفين والمصابين الستة في حادث كورنيش المعادي

التطبيق بدأ.. زيادة الإيجار القديم رسميا.. و6 حالات تخضع للقرار

بوتين يكشف عن حقيقة نشر روسيا أسلحة نووية في الفضاء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل استخدام الصابون على البشرة يصيبها بالجفاف؟.. مفاجاة صادمة

حث امرأة أسترالية على حرق منزلها بسبب هذه الصور.. شاهد

ويبقى الأثر .. القوات المسلحة تحتفل بيوم الشهيد

فستانها الجرئ| ناقد يهاجم نسرين طافش بسبب إطلالتها

فيديو

الحدوتة خلصت | رد فعل كهربا بعد سداد غرامة الزمالك.. فيديو

صدمة للدولار بالسوق السوداء وتساؤلات حول مصير أسعار الذهب ..فيديو

هل الجن يسرق الإنسان؟.. علماء الأزهر: هذه قدرتهم وهكذا نتحصن منهم

ويبقى الأثر .. القوات المسلحة تحتفل بيوم الشهيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: مفاوضات غزة.. بين التقدم النسبي والتعثر!

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

اﻟﻤﺰﻳﺪ