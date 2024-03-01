كشف لغز بلاغات سرقة بالقاهرة وضبط مرتكبيها .. تفاصيل

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة السرقات .

تم ضبط (عامل- عاطل) لقيامهما بسرقة (مبلغ مالى - جهاز "DVR" من داخل إحدى الجمعيات الإستهلاكية بدائرة قسم شرطة المعادى ، بمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه والجهاز المشار إليه، وأقرا بإنفاقهما باقى المبلغ على متطلباتهما الشخصية.

و تم ضبط (عاطل) لقيامه بسرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة البساتين، وبمواجهته إعترف بمزاولته نشاطاً فردياً تخصص فى السرقات المتنوعة، وأقر بإرتكابه عدد 5 وقائع سرقة، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه لدى عميله" سيئ النية"، وكذا ضبط باقى المسروقات بمسكنه.



وضبط (عاطل- له معلومات جنائية ) لقيامه بسرقة بعض المشغولات الذهبية من داخل شقة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس ، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب " المفتاح المصطنع"، وإعترف بإرتكاب عدد 5 وقائع سرقة ، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة.

وتم ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة الوايلى لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب جرائم سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة" وأقر بإرتكاب عدد 4 وقائع بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة.