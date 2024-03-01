التعليم في أسبوع| تنبيه عاجل من وزير التعليم بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني .. قرار مهم بخصوص جدول الثانوية العامة

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقرير الأسبوعي للوزارة خلال الفترة من (السبت ٢٤ فبراير - الخميس ٢٩ فبراير ٢٠٢٤) ويتضمن ما يلي:

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني

عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعًا، مع قيادات التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لاستعراض الإجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤



أكد الوزير حرص الوزارة على دمج الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة مع أقرانهم، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بتضمين إشارات للكلمات الأكثر تكرارًا والأكثر ألفة لطلاب الصم وضعاف السمع في كتب القيم واحترام الآخر بداية من الصف الثالث الابتدائي؛ وذلك لتيسير التعامل مع هؤلاء الطلاب، لافتاً إلى وجود ١٤٦ ألف طالب مدمج في مصر وأن وهناك ٣٣٠ مدرسة تربية خاصة فى مجالات التربية الفكرية والسمعية والبصرية.



كما أشار الوزير إلى اهتمام القيادة السياسية بذوى الهمم، حيث تم عقد مؤتمر "رفقاء قادرون باختلاف"، مؤكداً على أن الدمج والتربية الخاصة من أهم القضايا التي تأتي على رأس أولويات الوزارة، موجهًا بضرورة المتابعة المستمرة للطلاب من ذوى الهمم وذوى الإعاقة واكتشاف الموهوبين منهم ورعايتهم.



استعرض الوزير أيضا الاجراءات التي تم اتباعها في المحافظة خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية لضمان ضبط سير الامتحانات، موجهًا باتخاذ كافة الاجراءات المشددة والاستعدادات المبكرة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني وامتحانات شهادة الثانوية العامة.



قرارات عاجلة بشأن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعا مع اللجنة المسئولة عن وضع جداول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

وجه الدكتور رضا حجازي اللجنة بمراعاة الفترات الزمنية بين الامتحانات في جميع الشعب المختلفة حتى يتاح للطلاب الفرصة المناسبة للمراجعة.

كما وجه الوزير بإجراء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل عيد الأضحى المبارك على أن تبدأ يوم الاثنين الموافق ١٠ / ٦ / ٢٠٢٤، حتى يتاح للطلاب فرصة اجراء المراجعات اللازمة قبل بدء امتحانات المواد المضافة للمجموع المقرر انطلاقها يوم السبت الموافق ٢٢ / ٦ / ٢٠٢٤.

أوضح الدكتور رضا حجازي أنه سيعقد اجتماعا مع اتحاد طلاب مصر لمناقشة جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة قبيل الإعلان عنه، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن جدول الامتحانات قريبا للطلاب.

في إطار الاستعدادات المبكرة لامتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع رؤساء المواد والمسئولين عن سحب بنك الأسئلة لامتحانات شهادة الثانوية العامة؛ بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي، وذلك بمقر المركز بالمقطم.



وشدد الوزير على أن تكون امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بنفس المواصفات الفنية لامتحانات العام الماضى من حيث عدد الأسئلة الموضوعية والمقالية فى كل مادة دراسية والدرجات المخصصة لها مع مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة، بحيث تكون واضحة، ومحددة وغير قابلة للتأويل.

أكد الوزير كذلك على مراعاة تناسب عدد الأسئلة في كل امتحان مع الزمن المخصص للإجابة والمراجعة.

شدد الدكتور رضا حجازي أيضا على ضرورة أن تكون الدرجات المخصصة لإجابة الأسئلة المقالية موزعة على خطوات الحل وليس على الناتج النهائى فقط، ووضع نموذج إجابة للأسئلة المقالية يتضمن كافة الاجابات المحتملة كما أكد على أن تكون الأسئلة الموضوعية واضحة ومحددة وأن تكون لها إجابة واحدة صحيحة فقط بين البدائل الأربعة، وأكد أيضا على ضرورة مراعاة التكافؤ بين مواد اللغات الأجنبية الثانية.

أوضح الدكتور رضا حجازي أن الامتحانات ستكون بنظام الكتاب المفتوح "open book” أسوة بالعام الماضي، حيث سيتسلم الطالب كتيب المفاهيم في بداية امتحان كل مادة ويسلمه للملاحظ في نهاية الامتحان.

كما وجه الوزير بضرورة التركيز على أن تقيس الأسئلة نواتج التعلم الأساسية، والتدرج في مستويات الأسئلة والابتعاد عن التعقيد.

منح فرصة ثانية للمعلمين الذين لم يجتازوا مسابقة 30 ألف معلم “الدفعة الأولى”

عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعًا، اليوم، مع قيادات التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لمتابعة العملية التعليمية واستعراض الإجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.



استعرض الدكتور رضا حجازي الخدمات التي تقدمها الوزارة عبر منصاتها المختلفة، مشيرا إلى أنه تم الاستعانة بأفضل المدرسين على مستوى الجمهورية في مجموعة قنوات مدرستنا لشرح الدروس والمناهج التعليمية، وإتاحة هذه الدروس على قنوات اليوتيوب، موجهًا باستغلال فترات المشاهدة والإعلان عن جداولها داخل المدرسة لتعظيم استفادة الطلاب منها.



كما تطرق الوزير لمسابقة ٣٠ ألف معلم، واطمأن على تسكين الدفعة الأولى فى المحافظة واستقرارهم، مؤكدًا على أن النهوض بالعملية التعليمية يتحقق بمعلمين على درجة عالية من التفتح والقدرة على الإدارة والتفهم، وامتلاك المهارات التى تؤهلهم للتدريس، مؤكدا أنه سيتم منح فرصة أخرى للمعلمين الذين لم يجتازوا التدريبات من الدفعة الأولى، لإعادة اجتياز التدريب، مع معلمى الدفعة الثانية.



وزير التعليم يفتتح مدارس جديدة بمحافظة الدقهلية

افتتح الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، عدد (٢) مدرسة رسمية دولية "IPS” ومدرسة مصر المتكاملة للغات "EILS" بالمحافظة.

افتتح الوزير والمحافظ المدرسة الرسمية الدولية بالمنصورة IPS-Mansoura، حيث تفقدا المدرسة التي تضم مرحلتين رياض أطفال والمرحلة الابتدائية حتى الصف الخامس الابتدائي.



وقد توجه الوزير والمحافظ، عقب ذلك، لافتتاح مدرسة مصر المتكاملة للغات بقرية دميرة بإدارة طلخا التعليمية، كما افتتح الوزير والمحافظ المدرسة الرسمية الدولية بالمنصورة الجديدة.





إعلان اسماء الفائزين في مسابقة "الطالب المثالي"

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مسابقة "الطالب المثالي" التي ينفذها الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية تحت شعار "الاتحادات الطلابية والذكاء الاصطناعى" للمرحلتين الاعدادية والثانوية للعام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.



وتضمنت نتيجة الفائزين من المرحلة الإعدادية بنين، فوز تونى نبيل منشى بمدرسة فاضل سالم باشا الرسمية لغات بمديرية السويس بالمركز الأول، وفوز محمد أحمد رجب صالح من مدرسة النهضة الخاصة بمديرية المنيا بالمركز الثانى، كما فاز يوسف اسلام محمود من مدرسة منير الجمال الرسمية لغات بمديرية الاسكندرية بالمركز الثالث، ومحمد سامح يونس من مدرسة عبدالرحمن بن عوف الرسمية لغات بمديرية الغربية بالمركز الرابع، ورحيم سليمان حمدى من مدرسة توشكى شرق الاعدادية مديرية أسوان بالمركز الخامس.



وبالنسبة المرحلة الإعدادية بنات فقد فازت حبيبة هشام محمد حتاته من مدرسة المنزلة للتعليم الاساسي بمديرية الدقهلية بالمركز الأول، وملك عيد حسن من مدرسة الشهيد أحمد عبدالباقى بمديرية أسيوط بالمركز الثانى، وسمية شريف شديد سليمان بمدرسة صلاح خطاب الرسمية لغات بمديرية المنوفية بالمركز الثالث، ومريم يس السعيد اسماعيل من مدرسة طيبة الخاصة بمديرية البحيرة بالمركز الرابع، وحنين عبدالحميد من مدرسة معاذ بن جبل الاعدادية بنات بمديرية مطروح بالمركز الخامس.



أما بالنسبة للمرحلة الثانوية بنين، فقد فاز بالمركز الأول على محمد على حبيب بمدرسة الشهيد أحمد محروس الثانوية بنين بمديرية القليوبية، وأحمد هيثم صبرى من مدرسة نور المعارف ث.م بمديرية دمياط بالمركز الثانى، وعلى أسامة على السيد من مدرسة أبوسلطان الثانوية بمديرية الاسماعيلية بالمركز الثالث، وعلى اسلام على الخولى من مدرسة مصطفى لطفى سلامة بمديرية المنوفية بالمركز الرابع، وعادل محمد عادل من مدرسة أحمد لطفى السيد بمديرية الدقهلية بالمركز الخامس.



وبالنسبة للمرحلة الثانوية بنات، فقد فازت ريم عماد فاروق من مدرسة الشهيد محمد وحيد حبشى بمديرية المنيا بالمركز الأول، ونيرة اسلام السيد عبدالنبى من مدرسة الشهيدة شادية سلامة بمديرية السويس بالمركز الثانى، وهايدى نبيل ذكى من مدرسة هشام بركات ث.ب بمديرية كفر الشيخ بالمركز الثالث، وبسملة محمود السيد أحمد من مدرسة سفاجا الرسمية لغات بمديرية البحر الأحمر بالمركز الرابع، وشيماء محمد سعد أحمد من مدرسة نصر الفندقية بمديرية أسوان بالمركز الخامس.



وأضاف موسى أنه تم تكريم جميع المشاركين بالتصفية النهائية بالمسابقة، وسيتم تكريم الطلاب الفائزين بالمراكز الخمسة الأولى للمرحلتين الإعدادية والثانوية على مستوى الجمهورية بحوافز مالية.

عيد عبد الواحد رئيسا للجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني القرار الوزاري رقم (٤٥) بتاريخ ٢٧ فبراير ٢٠٢٤ بندب الدكتور عيد عبد الواحد على درويش – عميد كلية التربية والمشرف على كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنيا – لشغل وظيفة رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، ندبًا كليًا، لمدة عام، أو لحين شغلها عن طريق التعيين، أيهما أقرب.



ونص القرار الوزاري على أن يعمل بهذا القرار، وعلى جميع الجهات المعنية كل فيما يخصها تنفيذه، ويُلغى القرار الوزاري رقم ۲۸۲ لسنة ٢٠٢٣.

تخصيص نسبة (٥%) للطلاب ذوي الإعاقة البسيطة “فوق الكثافة ” في المدارس

أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الكتاب الدوري رقم (٩) بتاريخ ٢٧/ ٢ / ٢٠٢٤ بشأن تخصيص نسبة (٥%) للطلاب ذوي الإعاقة البسيطة، كنسبة زائدة عن الكثافة المقررة بالمدارس الخاصة بنوعيها، والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية).



ونص الكتاب الدورى على أنه تنفيذا للتوجيهات الصادرة بدمج ذوي الإعاقة الذهنية مع أقرانهم من غير ذوي الإعاقة، وفي إطار ما تم رصده من إحجام عدد من المدارس الخاصة عن قبول طلاب من ذوي الإعاقة، وذلك بالمخالفة لكل من القانون رقم (۱۰) لسنة ۲۰۱۸ ، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والقرار الوزاري رقم (٢٥٢) لسنة ۲۰۱۷ ، بشأن قبول التلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام .



وزير التعليم يشارك في فعاليات مؤتمر "مبادرة القدرات البشرية

توجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية للمشاركة في فعاليات مؤتمر "مبادرة القدرات البشرية، تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، والمقرر عقده على مدار يومي ٢٨ و٢٩ فبراير الجاري.



ويعد مؤتمر "مبادرة القدرات البشرية" المؤتمر العالمي الأول من نوعه في تنمية القدرات البشرية، كما يعد المنصة العالمية الأولى من نوعها الهادفة إلى توحيد الجهود الدولية وإثراء الحوار العالمي بما يسهم في رسم مستقبل القدرات البشرية وبناء اقتصادٍ عالمي مزدهر؛ حيث يناقش المؤتمر التحديات والفرص لتطوير القدرات البشرية في ظل المتغيرات العالمية.



تعزيز علاقات التعاون القائمة بين مصر والسعودية في مجال التعليم

التقى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالسيد/ يوسف بن عبد الله البنيان وزير التعليم بالمملكة العربية السعودية ورئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج تنمية القدرات البشرية، وذلك على هامش أعمال مؤتمر "مبادرة القدرات البشرية"، المنعقد بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، تحت رعاية سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية.



وقد ناقش اللقاء تعزيز علاقات التعاون القائمة بين مصر والمملكة في مجال التعليم، وسبل تعزيز التعاون فيما يتعلق بالفرص الاستثمارية المستقبلية في قطاع التعليم بالبلدين، كما تم بحث دعم آليات التنسيق والتكامل في جوانب التعليم والتدريب بين البلدين الشقيقين، بما يواكب المتغيرات التقنية والمهنية الحديثة.

حجازي يبحث سيل التعاون مع قطر في مجال تطوير التعليم قبل الجامعي

التقى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالسيدة/ بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي بدولة قطر، لبحث ملفات التعاون المشترك وسبل تعزيز التعاون في مجال تطوير التعليم قبل الجامعي.

جاء ذلك على هامش فعاليات اليوم الثانى لأعمال مؤتمر "مبادرة القدرات البشرية"، المنعقد بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، تحت رعاية سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية.



إعلان نتيجة المسابقة القومية لأوائل الطلاب على مستوى مدارس الجمهورية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة المسابقة القومية لأوائل الطلاب على مستوى مدارس الجمهورية للمرحلة (الثانوية) للعام الدراسي 2023/2024، والتى نظمها الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية؛ وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبالتنسيق مع المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي، والإدارة المركزية لتطوير المناهج، والإدارة المركزية لشئون المديريات، والإدارة المركزية للتعليم العام.

وتأتى هذه المسابقة حرصًا من الوزارة على إعداد جيل من الطلاب الباحثين والمتفوقين دراسيًا واكتشاف المواهب المتعددة، وصقل التحصيل الدراسي لديهم وإذكاء روح التنافس بينهم بما يسهم في مواكبة العصر ومواجهة تحديات المستقبل.

حيث فاز بالمركز الأول فريق مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وبالمركز الثاني فاز فريق مديرية التربية والتعليم ببني سويف، وفاز بالمركز الثالث فريق مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وفاز بالمركز الرابع فريق مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، وفاز بالمركز الخامس فريق مديرية التربية والتعليم بقنا .