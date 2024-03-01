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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

وفاة حلمي بكر.. آخر أزمات الملحن الراحل وأشهر زيجاته

حلمي بكر
حلمي بكر

توفي اليوم الملحن حلمي بكر داخل إحدى المستشفيات بمحافظة الشرقية، عن عمر 86 عاما.

حلمي بكر 

زيجات حلمي بكر

يعد الراحل حلمي بكر واحدا من أشهر نجوم الفن ممن اشتهروا عنهم كثرة زيجاتهم، الأمر الذي جعله يلقب بشهريار الفن نظرا لكثرة زيجاته، وهو اسم الفيلم الذي قدم عنه وهو بعنوان "حلمي بكر شهريار الفن" من إخراج الناقد الفني عاطف سليمان، وهو العمل الذي يروى قصص زيجات حلمي بكر ونجاحاته في عالم الموسيقى وأهم أعماله وشهادات المقربين منه، وهو الفيلم الذي تضمن 38 دقيقة أشهر زيجات حلمى بكر بداية من الفنانة سهير رمزي، ثم شاهيناز طوب صقال شقيقة الفنانة شويكار، إلى أن وصل عدد زوجاته لرقم 15، وكان بينهن صحفيات وطالبات.  

مسيرة حلمي بكر الفنية

الموسيقار حلمي بكر كانت بدايته الفنية خلال فترة انضمامه للقوات المسلحة المصرية، عندما صادف المطربة وردة الجزائرية التى كانت تشارك فى إحدى حفلات القوات المسلحة، ويومها أسمعها حلمى بكر بعضا من ألحانه، فأعجبت بموهبته وأصرت على تقديمه إلى الموسيقار محمد الشجاعي مدير الإذاعة المصرية آنذاك، ومن هنا كانت بداية انطلاقته الفنية.
 

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قدم حلمى بكر خلال مسيرته ما لا يقل عن 1500 أغنية، فقد لحن لكبار المطربين المصريين والعرب من أمثال ليلى مراد، وردة الجزائرية، سميرة سعيد، نجاة الصغيرة، علي الحجار، أصالة، مدحت صالح، محمد الحلو، محمد رشدى، عليا التونسية، وأيضا عزيزة جلال، كما قدم ألحان موسيقة إلى ما يقرب من 120 فيلما سينمائيا، و48 مسرحية، بالإضافة إلى أوبريت الحلم العربى الغنائي الذى جمع العديد من الفنانين فى الوطن العربي وصدر عام 1998 وكان يجسد حلم الشعب العربي فى إقامة الوحدة العربية.

ازمة حلمي بكر

وكان تعرض الموسيقار الكبير حلمى بكر خلال الفترة الماضية للعديد من الأزمات، بدأها في يناير من العام الماضى، عندنا أعلن تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، ودخل على إثرها إلى العناية المركزة، إذ كان يعانى وقتها من مشكلة احتباس للمياه فى الجسم ومشاكل فى الكلى وارتفاع لمستوى السكر في الجسم، بالإضافة إلى مشاكل في القلب.

وظل حلمى بكر داخل العناية المركز لأيام، قبل خروجه من العناية إلى غرفة عادية، ثم عودته مجددا إلى العناية بعد انخفاض نسبة الأكسجين، وبعد أن تحسنت حالته الصحية خرج من المستشفى 12 فبراير 2023، بعد فترة علاج دامت 24 يوما.

حلمي بكر 

سرقة حلمي بكر 

وفى أكتوبر الماضى تعرض الموسيقار الكبير لأزمة أخرى بعد أن قام باتهام مدير أعماله بسرقته والاستيلاء على مبلغ مالي يقدر بـ2 مليون و280 ألف جنيه، مستغلا مرضه، وذلك بعد إيهامه بإيداع المبلغ المالى في أحد البنوك، واكتشف عقب ذلك قيام المشكو فى حقه بتحويل المبلغ لحسابه الخاص، وبعد تلك الواقعة بدأت تسوء حالة الموسيقار الصحية من جديد بشكل كبير، بعد معاناته من مشاكل في القلب، أثرت على حركة قدمه بشكل كبير.

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