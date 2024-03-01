يستكمل المسيرة.. ابن الدكتور هاني الناظر يصف أولى العلاجات الطبية

أعلن الدكتور محمد الناظر، طبيب الجلدية، ابن الطبيب الراحل دكتور هاني الناظر، منذ عدة أيام، عن رغبته في استكمال مسيرة والده في المساعدة المجانية للمرضى والمتابعين.

وكان الراحل الدكتور هاني ناظر، طبيب الجلدية الشهير، يخصص جزءا من وقته بشكل يومي؛ للإجابة على أسئلة المتابعين على “فيس بوك”، ويصف لهم روشتات علاج مجانية، لمختلف الأمراض الجلدية، وبالفعل بدأ الدكتور محمد الناظر في استقبال أسئلة المتابعين منذ عدة أيام.

وبدأ الدكتور محمد الناظر، اليوم، في استكمال مسيرة والده الراحل الخيرية، ونشر “البوستات التوعوية ”على صفحته الرسمية على “فيس بوك”.

وتحدث دكتور محمد الناظر، في منشوره الجديد، عن أهمية الترطيب لمختلف أنواع البشرة خلال هذه الفترة التي تزداد فيها درجات الحرارة والتقلبات الجوية، وهو من المستحضرات التى تحمي من مشاكل عديدة، من بينها الشيخوخة المبكرة، والتجاعيد.

وعرض دكتور محمد الناظر، أفضل أنواع الكريمات المرطبة التى يصفها في العيادة، وهى: “Shaan وMoist 1 وMondo و Natavis vitamin c moisturiser و Straline وInfinity moisturising cream”.