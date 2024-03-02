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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لبناء الوعي.. رعاية شباب حلوان تطلق مسابقة فنية للطلاب

جامعة حلوان
جامعة حلوان

اطلقت جامعة حلوان مسابقة  بحثية فنية  لبناء الوعي الجماعي للأجيال الجديدة، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابي

وقالت جامعة حلوان، إن المسابقة تتكون من مستويين؛ الأول للحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه ويكون موضوع البحث متمثل فى رؤية مختصرة في إطار محدد لإعداد قوي الدولة الشاملة لمجابهة الأزمات المحلية والإقليمية والدولية في ظل عدم الاستقرار العالمي الراهن مع الاستفادة من نتائج حرب أكتوبر في المجالات (السياسية - الاقتصادية - العسكرية - الإعلامية) لدعم بعض ملامح الرؤية المقترحة، بحيث يكون عدد صفحات البحث من 80 - 120 صفحة.


و اوضحت جامعة حلوان انه علي الرغبين بالاشتراك بالمسابقة بالتسجيل بادارات رعاية الشباب بالكليات في اسرع وقت


وقد انطلقت فعاليات المعرض السنوي الثامن للكتاب والذي تنظمه المكتبة المركزية بجامعة حلوان،  تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور  عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وتسعى الجامعة إلى إقامته سنويا بالمكتبة المركزية لأهميته للارتقاء بالبحث العلمى ونشر ثقافة القراءة بين طلاب الجامعة  .

 

وأفاد الدكتور قنديل أن المعرض يعكس اهتمام جامعة حلوان بتنمية المعرفة والثقافة لدى طلاب الجامعة، نظرًا للاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لبناء شخصية الشباب السوية، وتعميق روح الولاء والانتماء لديهم، وتحصينهم ضد الأفكار غير السوية، وخلق جيل قادر على البناء والإبداع.

وأوضح الدكتور عماد ابو الدهب حرص الجامعة بالتوعية الشاملة للطلاب على المستوى الثقافي والفكري، وتسليحهم بمختلف المهارات والقدرات العلمية والشخصية التي تجعلهم عناصر صالحة للمجتمع وللوطن.

وشارك بالمعرض مجموعة كبيرة ومتميزة من دور النشر حيث شارك  "مؤسسة الأهرام ،  الأكاديمية ، ميرك ، الأنجلو ، المؤسسة الدولية ، أوزوريس ، مركز الكتاب ، سمارت ، روابط  ، المجموعة العربية  ، إيمك ، حواديت ، المعرفة اللامحدودة" .


وتستمر فعاليات المعرض بمبنى المكتبة المركزية   حتى ٧مارس ٢٠٢٤، وقد أشرف على افتتاح المعرض الأستاذة فريدة هاشم أمين الجامعة المساعد للدراسات العليا والبحوث و الأستاذ أشرف إمام مدير عام الإدارة العامة للمكتبات.

الجامعة للدراسات العليا والبحوث الدكتور السيد قنديل رئيس الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة الماجستير والدكتوراه المكتبة المركزية بجامعة حلوان المكتبة المركزية اهتمام جامعة حلوان إدارات رعاية الشباب إعداد قوي الدولة الشاملة لمجابهة

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