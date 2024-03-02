بالتواريخ .. تعرف على موعد أول يوم رمضان حول العالم

أول يوم في شهر رمضان.. يختلف هذا الميعاد في أكثر من بلد حول العالم باختلاف موقعها الجغرافي، ويترقب الكثير معرفة أول يوم في شهر رمضان الذي يحمل أهمية كبيرة في الإسلام لأنه يحيي ذكرى نزول القرآن على النبي محمد (صلى الله عليه وسلم).

أول يوم في شهر رمضان

ومع دخولنا شهر مارس 2024، يستعد الملايين من المسلمين حول العالم لاستقبال شهر رمضان، للتقرب إلى الله بينما يجتمع المجتمع معًا للاستعداد لهذا الشهر المبارك.

يستمر رمضان لمدة 29 أو 30 يومًا، اعتمادًا على رؤية الهلال، حتى الآن، بناءً على التنبؤات الفلكية، من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان 2024 اعتبارًا من 11 مارس 2024 وينتهي في 9 أبريل 2024.

لكن التواريخ الدقيقة لشهر رمضان قد تختلف قليلاً اعتمادًا على رؤية القمر في كل منطقة، وبالتالي فإن المسلمين في جميع أنحاء العالم ينتظرون الإعلان عن تاريخ البدء الرسمي من السلطات المحلية أو الهيئات الدينية.

أول يوم صيام حول العالم

تعرف على أول يوم صيام متوقع من شهر رمضان للمسلمين في مختلف البلدان:

رمضان في الجزائر: 11 مارس 2024 الموافق رمضان 1445

رمضان في البحرين: 11 مارس 2024 الموافق رمضان 1445

رمضان في بنجلاديش: 12 مارس 2024 الموافق رمضان 1445

رمضان في دبي والإمارات العربية المتحدة: 11 مارس 2024 الموافق رمضان 1445

رمضان في مصر: 12 مارس 2024 الموافق رمضان 1445

رمضان في الهند: 12 مارس 2024 الموافق رمضان 1445

رمضان في إندونيسيا: 12 مارس 2024 الموافق رمضان 1445

رمضان في الكويت: 11 مارس 2024 الموافق رمضان 1445

رمضان في لبنان: 11 آذار/مارس 2024، الموافق رمضان 1445

رمضان في جزر المالديف: 11 مارس 2024 الموافق رمضان 1445

رمضان في المغرب: 11 مارس 2024 الموافق رمضان 1445

رمضان في مقدونيا الشمالية: 12 مارس 2024 الموافق رمضان 1445

رمضان في عمان: 11 مارس 2024 الموافق رمضان 1445

رمضان في باكستان: 11 مارس 2024 الموافق رمضان 1445

رمضان في قطر: 11 مارس 2024 الموافق رمضان 1445

رمضان في السعودية: 11 مارس 2024 الموافق رمضان 1445

رمضان في السنغال: 11 مارس 2024 الموافق رمضان 1445

رمضان في جنوب أفريقيا: 11 مارس 2024 الموافق رمضان 1445

رمضان في تونس: 11 مارس 2024 الموافق رمضان 1445

رمضان في تركيا: 11 مارس 2024 الموافق رمضان 1445

رمضان في المملكة المتحدة: 11 مارس 2024، الموافق رمضان 1445

رمضان في الولايات المتحدة الأمريكية: 11 مارس 2024 الموافق رمضان 1445