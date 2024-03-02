أغلى لوحة سيارات تشعل السوشيال ميديا.. وهذا هو سعرها

أغلى لوحة سيارات في مصر.. تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صورة لها مع سعر تقديري لها يتعدى مائتي ألف جنيه، ومن المعروف أن لوحات سيارات ذات الأرقام أو الحروف المميزة تكون ذات سعر أعلى.

أغلى لوحة سيارات في مصر

تم تداول صورة لهذه اللوحة على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهور هذه اللوحة على إحدى السيارات ونشر الصور الفنان الشاب مصطفى ياسر وهو يلتقط صوراً مع لوحة سيارات الفريدة من نوعها.

اللافت في الصورة هو رقم اللوحة الفاخرة الذي يحمل الرقم 1111 بينما يخفي مصطفى ياسر رموز الحروف.

وتعتبر لوحات السيارات الفاخرة في مصر عنصرًا من العناصر التي تعكس الثراء والرفاهية. أما اللوحة ذات رقم 1111 من بين الأرقام الأكثر طلبًا وأغلى الأرقام.

وفي العادة، تتجاوز أسعار هذه الأرقام المائتي ألف جنيه مصري، وتداول الجمهور الصورة بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت تعليقات وتفاعلات متنوعة.

بعض الأشخاص أبدوا إعجابهم بلوحة السيارات الفاخرة وأعربوا عن رغبتهم في امتلاك مثل هذه اللوحة. بينما عبر آخرون عن استياءهم من التفاخر الزائد والتركيز على العناصر المادية.