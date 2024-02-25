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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بيع لوحة من القرن 17 بـ3.8 مليون دولار بعد كشف هوية صاحبها الحقيقي

صدى البلد

بيعت لوحة زيتية تعود للقرن السابع عشر بقيمة 13.8 مليون دولار في مزاد سوذبيز بعد أن كشف هواة جمع التحف عن سر مذهل عنها. 

كان يعتقد أن قيمة اللوحة التي تحمل اسم "عبادة الملوك" تتراوح بين 10600 و 15900 دولار أمريكي في عام 2021 عندما نسبت دار كريستي العمل إلى شخص ما في دائرة رامبرانت، وعرضتها للبيع في أمستردام.

لكن سوذبيز حددت في نهاية المطاف أن العمل هو لوحة رامبرانت حقيقية في مزادها الذي أقيم في ديسمبر من العام الماضي، حيث ارتفع السعر إلى 13.8 مليون دولار بعد عامين فقط من البيع الأخير.

خلال فحص شامل استمر لمدة 20 شهرًا، استخدم الخبراء تحليل الأشعة السينية والتصوير بالأشعة تحت الحمراء واستشاروا العديد من علماء رامبرانت البارزين.

وبما أن بعض المشترين لم يقتنعوا، لم يقدم أحد عروض شراء في المزاد الذي أقيم في 6 ديسمبر. لكن اللوحة كانت مدعومة بضامن سري بسعر 13.8 مليون دولار.

كان المشتري قد وافق على دفع السعر قبل مزاد ديسمبر، مما يعني أنه سيتم منحهم اللوحة إذا لم يتم تقديم عروض أعلى.

لفتت اللوحة الصغيرة التي يبلغ قياسها 9.6 × 7.3 بوصة الأنظار لأول مرة في عام 1955 عندما حصل عليها J.C.H. Heldring في أمستردام، وفقًا لكتالوج سوذبيز المكون من 62 صفحة.

عرضت "القطعة الرائعة الاستثنائية للسيد" كلوحة حقيقية لرامبرانت في الخمسينيات من القرن الماضي، حتى شكك مؤرخ الفن الألماني كورت Bauch في تأليفها عام 1960.

 وقال دار المزادات إن ذلك لأن Bauch لم يشاهد سوى صورة للوحة.

بعد وفاة أرملة Heldring في عام 1985، عادت عبادة إلى السوق عندما عرضتها دار كريستي على أنها من قبل شخص من دائرة رامبرانت. استحوذت عليها عائلة ألمانية آنذاك.

في كتالوج كريستي لعام 2021، كان يعتقد أن اللوحة من عمل متدرب أو صديق للفنان الهولندي الرئيسي. بيعت بمبلغ 992.000 دولار.

بعد إجراء أبحاث مكثفة، حددت سوذبيز اللوحة على أنها رامبرانت أعيد اكتشافه في أكتوبر 2023، واصفةً قطعة أحادية اللون بأنها "عمل ذو أهمية كبيرة في مسيرة الفنان المبكرة".

وكتب دار المزادات في الكتالوج: "هذه اللوحة التي طُمرت لفترة طويلة هي إضافة مهمة إلى مجموعة رامبرانت المرسومة. إنها في نفس الوقت نتاج فرشاته وذكائه."

"على الأرجح نفذت حوالي عام 1628، يكشف التصوير بالأشعة تحت الحمراء عن العديد من التغييرات في التكوين بينما كان رامبرانت يعمل ويعيد العمل على المشهد، باستخدام نقطة حادة - ربما إبرة حفر - لإظهار الإمكانات الكاملة للموضوع."

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