القيادة المركزية الأمريكية: استهدفنا صاروخا كان الحوثيون يعدون لإطلاقه من اليمن

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهدف صاروخا كان الحوثيون يعدون لإطلاقه من اليمن.



وفي وقت سابق؛ نفذ الحوثيون ثلاث عمليات عسكرية نوعية الأولى أطلقتِ خلالها القوة الصاروخية وكذلكَ سلاحُ الجوِّ المسيرُ عدداً من الصواريخِ الباليستيةِ والطائراتِ المسيرةِ على أهدافٍ مختلفةٍ للعدوِّ الصهيونيِّ في منطقةِ أمِّ الرشراشِ جنوبيَّ فلسطينَ المحتلةِ.