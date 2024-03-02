عضو بالتنسيقية: الحوار الوطني يناقش برامج الحماية الاجتماعية الممة للمصريين

قال الدكتور محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب،إن تمثيل رفيع المستوي بجلسات الحوار الوطني دلالة على أليه والإدارة الجيدة للدولة المصرية على انجاح الحوار الوطني مع جميع الفئات المشاركة فيه.

برامج الحماية الأجتماعية

واوضح عمارة خلال مداخله هاتفية ببرنامج ٨ الصبح، المذاع على فضائية دي ام سي، تقديم الإعلامية هبه ماهر، انه منذ انطلاق الحوار الوطني ودعوة الرئيس السيسي لإطلاق الحوار الوطني وطريقة التنظيم فيه وطريقة البناء التنظيمي للحوار الوطني والثلاث محاور والقضايا التي تهم المواطن المصري وانعقاد ١٩ لجنه موازية من داخل الثلاث محاور وبات برامج الحماية الاجتماعية فى المناقشة، لانها تهم المواطن المصري.



واشار عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب الى ان دكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ودكتور ايمن عاشور ودكتورة راندا من مجلس الوزراء لمشاركتهم في اهم قضايا برامج الحوار الوطني في الحماية الاجتماعية، لافتا إلى ان اهم الجلسات في الحوار الوطني هي الحماية الاجتماعية لانها تهم شأن كبير من المصريين.