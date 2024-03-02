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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

وسع وسع.. أحمد سعد يشعل حفلا غنائيا في جدة

أحمد سعد
أحمد سعد

أحيا الفنان أحمد سعد حفلا غنائيا ساهرا مساء أمس الجمعة 1 مارس، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة الفنانة روبي. 

وقدم أحمد سعد، خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، ومنها أغنية وسع وسع وأغنية اختياراتي. 

أحمد سعد 

أحدث أغاني أحمد سعد

وكان طرح أحمد سعد أغنيته الجديدة "بعتذرلك "،  عبر صفحاته الخاصة على السوشيال ميديا، والأغنية الأن على اليوتيوب، والمنصات الرقمية، ومحطات الراديو، وهى من كلمات محمد شافعى، وألحان إسلام رفعت، وتوزيع موسيقى يحي مهدى، و من إنتاج شركة "مزيكا" للمنتج محمد جابر.

وروج أحمد سعد، لأحدث أغانيه "بعتذرلك"، وذلك عن طريق نشر البرومو التشويقي للأغنية عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وعلق قائلًا "وان قلبي بيبكي جدا لو يحسك هتسبيه بعتذرلك.. قريبا".

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