عاملة النظافة خدعته.. قرار عاجل ضد المتهمين بمحاولة قـ.تل رجل أعمال سعودي

أحال المستشار عمرو غراب، محامي عام أول أكتوبر الكلية، 4 متهمين بمحاولة قتل رجل أعمال سعودي مقيم بأكتوبر إلى الجنايات.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين سرقوا منقولات ومبالغ نقدية مملوكة للمجني عليه، وذلك بطريق الإكراه الواقع عليه، فأجمعوا أمرهم على الاستيلاء على مال المجني عليه وعقدوا العزم وبيتوا النية على إنفاذ مخطط سرقته وإحباط مقاومة كل من يعترض سبيل تحقيقه، فوجدوا في المجني عليه ضالتهم.

فتصيدت المتهمة الأولى، وتعمل عاملة تنظيف، سبيله بأن زعمت كونها مندوبة مبيعات لإحدى الشركات خداعا لتتمكن من دلوف مسكنه، وما إن وصلت لمسكن فريستهم حتى غافلته، وحال ذلك استنصرت بحضور المتهمين الثاني، ويعمل تباعا، والثالث، ويعمل مصورا، لمسرح الجريمة لينهبوا كل ثمين بمسكنه.

كما أنهم لمنع مقاومته، قاموا بتسديد ضربات قاسيات بالسكين له في أنحاء متفرقة من جسده أحدثت به الإصابات التي أبانها التقرير الطبي، ثم تكالبوا عليه مكبلين إياه لشل حركته كالأنعام ليضعوه بغرفة نومه ليتسنى لهم نهب أمواله وممتلكاته، فبثوا بذلك الرعب في نفسه وشل حركته وإعدام مقاومته وتمكنوا بتلك الوسائل القسرية من الاستيلاء على منقولاته والمبلغ النقدي، مستعينين بالمتهمة الرابعة حال مراقبتها الطريق وتأمينه لهم ولاذوا جميعا بالفرار، على النحو المبين بالتحقيقات.

