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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة.. صحيفة عبرية ترفض قـ.تل الاحتلال للصحفيين في غزة

شهداء الصحفيين
شهداء الصحفيين

أكدت عشرات الصحف ووسائل الإعلام الدولية رفضها ما يجري في غزة المحاصرة إسرائيليا من قتل مستمر للصحفيين.

وكانت المفاجأة في رفض صحيفة عبرية قتل الأبرياء في غزة ومن الصحفيين.

ووقعت  صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية على عريضة تطالب بحماية الصحفيين، إلى جانب وكالات أنباء "أسوشيتد برس"، و"فرانس برس"، و"رويترز"، وهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، وشبكة "سي إن إن"، وصحف "نيويورك تايمز"، و"واشنطن بوست"، و"جارديان"، و"فايننشال تايمز"، و"دير شبيغل".

واستشهد نحو 100 صحفي في الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

يأتي ذلك فيما أفادت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية نقلا عن مسئولين بأن إدارة  رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو  تقترب من نقطة مقلقة.

وذكر المسئولون أنه لم يعد ممكنا بعد ما فعله نتنياهو التسامح معه مع مواصلته تحدي شركائه الأمريكيين.

وأعربوا عن إحباطهم العميق وغضبهم مما يرونها حكومة إسرائيلية عنيدة ومتعجرفة.
 

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