أخبار البلد

عبدالصادق يبحث مع جامعة جيانغنان الصينية نقل وتوطين التكنولوجيا الحيوية

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

استقبل د. محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، د. وو تشنغ رئيس جامعة جيانغنان الصينية، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجامعتين، في المجالات البحثية والأكاديمية، ومجالات البيوتكنولوجي، وعلوم الغذاء، وعلوم المنسوجات، وذلك بحضور د.سهير رمضان عميد كلية العلوم، وعدد من رؤساء الأقسام بالكلية.

وقد ركزت المناقشات على أهمية نقل وتوطين التكنولوجيا الحيوية وإعادة إنتاجها محليًا في مصر، بهدف تعميق الشراكة الاستراتيجية وتبادل الخبرات والمعرفة لدعم البحث العلمي والتنمية الاقتصادية في كلا الجامعتين.

ورحب د. محمد سامي عبد الصادق، خلال كلمته، برئيس جامعة جيانغنان والوفد المرافق له، مؤكدًا عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تربط بين مصر والصين، ومشيرًا إلى أن التعاون مع جامعة جيانغنان الصينية يمثل خطوة جديدة نحو دعم التميز الأكاديمي وتوسيع آفاق البحث العلمي المشترك.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، حرص الجامعة على توسيع نطاق التعاون الأكاديمي والبحثي مع كبريات الجامعات الصينية في مختلف التخصصات، وأن لديها علاقات التعاون مع عدد من الجامعات بالصين، مثل جامعات بكين وشنغهاي الدولية، ودار النشر التعليمية للشعب الصيني، وغيرها من الكيانات الكُبرى داخل الصين، متطلعًا إلى تعزيز التعاون مع جامعة جيانغنان خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه، أعرب د. وو تشنغ رئيس جامعة جيانغنان الصينية، عن سعادته لتواجده داخل جامعة القاهرة العريقة، والتي تتمتع بسمعة أكاديمية متميزة على المستوي الدولي، متطلعًا إلى توسيع نطاق التعاون المشترك مع جامعة القاهرة لتبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية في مختلف التخصصات.

وحضر اللقاء مع عميدة كلية العلوم، كل من: د.ندى عزت، المدير التنفيذي لمكتب العلاقات الدولية بكلية العلوم، وأ.د. رفعت جبر، رئيس مجلس قسم التكنولوجيا الحيوية، وأ.د.طارق موسى، رئيس قسم النبات، وأ.د.عماد الزيات، الأستاذ بقسم التكنولوجيا الحيوية وأ.د. أسامة شلبية، الأستاذ بقسم الفلك وعلوم الفضاء.

وفي نهاية اللقاء، تم تبادل الدروع والهدايا، والتقاط الصور التذكارية، كما أجرى الوفد جولة تفقدية لقاعة الاحتفالات الكبرى، أعقبها قيام  الوفد بزيارة كلية العلوم.

رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة بقسم التكنولوجيا الحيوية

