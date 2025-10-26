قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يشمل صفقة تيك توك.. وزير الخزانة الأمريكي: التجهيز لاتفاق تجاري كبير مع الصين
باستثمارات 85 مليون دولار.. مدبولي يفتتح مستودع موانئ دبي العالمية بالسخنة
منطقة قناة السويس: حققنا استثمارات بحوالي 10،08 مليار دولار خلال 3 سنوات
مدبولي: المواطن يتلقى الخدمة برسوم رمزية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل
محافظ سوهاج يوجه بمتابعة حالة المعلمين المصابين في حادث مروري
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن جراديشار
محافظ البنك المركزي ووزير الخارجية يشهدان إطلاق مبادرة افتح حسابك في مصر
مصير اللاعبين الأجانب.. شوبير: هؤلاء يضمنون البقاء في الأهلي
البورصة تربح 26 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد
رئيس الوزراء يفتتح منطقة لوجيستية تابعة لشركة موانيء دبي العالمية
بالأسماء.. إصابة 11 معلم ومعلمة بعضهم حالته خطيرة في حادث بسوهاج
مصر وفلسطين تبحثان التحضيرات لمؤتمر إعادة إعمار غزة
أخبار البلد

افتتاح النسخة الأولى من معرض البساتين EXPO-2025| تفاصيل

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

افتتح علاء الدين فاروق وزير الزارعة واستصلاح الأراضي، و د. محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، النسخة الأولي من معرض البساتين  EXPO-2025 الذي تنظمه كلية الزراعة بجامعة القاهرة في إطار دعم البحوث التطبيقية وتشجيع الابتكار في مجالات الزراعة والإنتاج النباتي.

ويُقام المعرض على مساحة 6000 متر مربع، ويستمر لمدة شهر كامل، حيث يشارك فيه المعرض 50 شركة متخصصة، في مجالات البساتين وأشجار الفاكهة، ومستلزمات الحدائق، والزهور ونباتات الزينة.

حضر فعاليات الافتتاح، د. محمد حسين رفعت نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و د.أيمن يحيي عميد كلية الزراعة، ووكلاء الكلية، ولفيف من قيادات وزارة الزراعة، وعدد من رؤساء الأقسام بالكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وخلال الافتتاح، تفقد وزير الزراعة، ورئيس جامعة القاهرة أجنحة المعرض وأقسامه المختلفة، واستمعا إلى شرح مفصل من الباحثين ومهندسي الزراعة حول أحدث المشروعات البحثية والابتكارات الزراعية، كما شملت الجولة تفقد المزروعات والبساتين التجريبية داخل الكلية التي تمثل نموذجًا للتكامل بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي.

وأكد علاء الدين فاروق وزير الزارعة واستصلاح الأراضي، خلال كلمته، أهمية التعاون بين الوزارة  ومعهد البحوث الزراعية وجامعة القاهرة والذي يُعد نموذجًا ناجحًا للشراكة بين مؤسسات التعليم والبحث العلمي والجهات التنفيذية، بما يسهم في تطوير الإنتاج الزراعي وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، لاسيما أن صناعة الزهور هي صناعة هامة داخل مصر، مشيرًا إلي حرص الوزارة علي حل المشكلات التي قد تواجه العارضين لاسيما أن المعرض يمثل فخر لكل الزراعيين، موجهًا الشكر لرئيس جامعة القاهرة د. محمد سامي عبد الصادق، ولكافة عارضي المشروعات المتوسطة.

وفي مستهل كلمته، رحب د. محمد سامي عبد الصادق، بوزير الزارعة واستصلاح الأراضي داخل كلية الزراعة، مؤكدًا حرص جامعة القاهرة علي تطوير منظومة البحث العلمي التطبيقي في المجالات الزراعية، دعمًا لجهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، والعمل علي تأسيس بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة لخدمة أهداف التنمية الزراعية في مصر، مشيرًا إلى أن كلية الزراعة تُعد من أعرق الكليات الزراعية في المنطقة، وتعمل على إعداد كوادر قادرة على الابتكار والتطوير في مجالات الزراعة الحديثة والذكية.

ومن جانبه، قال د. أيمن يحيي عميد كلية الزراعة، إن معرض البساتين الذي تنظمه الكلية يعكس رؤيتها  في الربط بين البحث العلمي والتطبيق العملي، من خلال ما يقدمه من نماذج بحثية ومنتجات زراعية تمثل حصاد جهود طلاب وأعضاء هيئة التدريس في مجالات البساتين، والزراعة المستدامة، والتكنولوجيا الزراعية الحديثة، مؤكدًا أن الكلية تعمل وفق استراتيجية جامعة القاهرة في تطوير منظومة التعليم والتدريب الزراعي، بما يواكب متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، ويعزز الدور الوطني للكلية في دعم الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية الشاملة.

وزير الزارعة واستصلاح الأراضي وزير الزارعة رئيس جامعة القاهرة

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

أميرة الذهب

أم عريس سرقتني .. أميرة الذهب تثير الجدل بمنشور على فيسبوك | تفاصيل

صيانة خط غاز

محافظة الجيزة تُطمئن المواطنين: انبعاث رائحة الغاز بكفر طهرمس نتيجة أعمال صيانة

400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21

400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21

ارشيفية

يتخيل وجود شاب معها.. شاب يقتل شقيقته ويصيب والدته في النزهة

الايجار القديم

بعد واقعة مسن السويس.. تعرف على حالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم

دار الإفتاء

هل إقامة الأربعين والسنوية للمتوفى بدعة؟.. دار الإفتاء تجيب

فاتورة الكهرباء

استعلم عن فاتورة كهرباء نوفمبر 2025 وادفعها وأنت في بيتك .. بهذه الطريقة

محكمة - أرشيفية

تأجيل محاكمة 22 متهما بخلية التجمع لجلسة 30 ديسمبر

وكيل تعليم كفر الشيخ

عثرت على خاتم ذهب.. وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم التلميذة مارينا لأمانتها

جهود جامعية

تبادل الخبرات البحثية في علوم الأحياء المائية.. ندوة بـ مصايد وأسماك أسوان

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية إلى جنوب سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

انتهاء تصوير "علي رشم".. ملحمة عراقية تُجسّد بطولة الشهداء وتعيد هيبة الدراما الوطنية

بدء أولى ندوات التوعية الدينية لطلاب جامعة سوهاج بالتعاون مع الأزهر ..غدًا

جامعة قناة السويس تحصد شهادات الاعتماد الدولية ISO لخمس كليات وأمانة الجامعة

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية إلى جنوب سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

تصريحات زوجة مسن السويس

اتظلمنا واتشوهت سمعتنا.. أول تصريح لزوجة مسن السويس بعد الاعتداء عليه

عودة محمد سلام

بعد غياب سنتين.. أول ظهور للفنان محمد سلام في احتفاليةوطن السلام بحضور الرئيس السيسي

ايمان عبد اللطيف

خريفي .. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم ودرجات الحرارة | فيديو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

