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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل 7335 فلسطينيا في الضفة منذ بدء العدوان

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم السبت، أن حصيلة اعتقالات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي وصلت إلى 7335 معتقلا.

وقال هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان إن الاعتقالات تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا كرهائن، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأضاف أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الجمعة، واليوم السبت 10 فلسطينيين على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم أسرى سابقون، حيث توزعت عمليات الاعتقال على محافظات: أريحا، الخليل، بيت لحم، جنين، والقدس، رافقها عمليات تخريب وتدمير في منازل المواطنين، إلى جانب عمليات الضرب المبرح بحق المعتقلين وعائلاتهم، والاستيلاء على الأموال.

نادي الأسير الفلسطيني الاحتلال الاسرائيلي الضفة الغربية

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