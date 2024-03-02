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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أغنيات الزمن الجميل بتوقيع تركي آل شيخ مع مي فاروق وهاني فرحات

حفل مي فاروق
حفل مي فاروق

يقدم الموسيقار هاني فرحات تجربة فنية جديدة علي عالمنا العربي يعمل عليها خلال الفترة الماضية خلال حفل مي فاروق & djs الذي يقام بالرياض علي مسرح ابو بكر سالم 7مارس. 

ويتضمن المشروع تقديم توزيع جديد للاغنيات القديمة بأسلوب عصري عالمي وهي التجربة التي تعتبر الاولي من نوعها وتتسم بالجرأة لانها يجب ان تحافظ علي الشكل المعتاد للاغاني التي تعيش في وجدان الجمهور منذ عقود مع إدخال الالات الموسيقية الجديدة التي تسهم في جذب جمهور الشباب لمتابعتها.


صاحب الفكرة المستشار تركي آل الشيخ  بالتعاون مع المايسترو هاني فرحات وتم تنفيذها خلال شهور  رغبة منهما في جعل الشباب الذي اصبح يتابع الموسيقي الغربية يعرف تراثه الفني والاغنيات التي تحمل قيم ومعاني وقدمها كبار المطربين في عالمنا العربي ،وهو ما تحمست له مي فاروق لأنها من الأصوات التي ارتبط اسمها منذ بداياتها الفنية بالحفاظ علي التراث الفني العربي الأصيل وامتداد لجيل زم الفن الجميل وتحظي بشعبية كبيرة من كل الفئات العمرية،كما ان الفكرة اعجبت بها هيئة الترفيه وقررت دعمها حتي تخرج بالشكل العالمي ،وقد تم فتح الحجز  لتذاكر الحفل الخميس 29 فبراير  ".

 

أغاني مي فاروق

وفي منتصف شهر فبراير، طرحت المطربة مي فاروق، على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، بمناسبة عيد الحب، فيديو كليب جديد لأغنيتها " كل الحبيبة " والتى تتعاون فيها مع الشاعر، تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقى أحمد الموجى، والأغنية من إخراج إيهاب العادلي وأحمد الششتاوى، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند. 

 

دارت فكرة التصوير فى إطار رومانسي بسيط، من خلال ظهور مى داخل ستوديو تصوير، وتقوم بعمل جلسة تصوير، وأثناء ذلك تعبر عن فرحتها وشعورها بالسعادة مع حب جديد.


يذكر ان الفنانة مي فاروق كانت قد روجت لأغنيتها الجديدة، عبر صفحاتها الرسمية على المواقع الاجتماعية، ولاقت العديد من التعليقــات والإشادات من محبيها ومعجبيها الذين عبروا عن اشتياقهم لسماع الأغنية.

يذكر أيضا أن مي فاروق كانت قد طرحت منذ فترة قريبة، أغنية بعنوان "ليه " كلمات خالد امين، وألحان محمد رحيم،وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وإخراج إيهاب العادلي وأحمد الششتاوى وحققت نجاحا كبيرا، على اليوتيوب وجميع المنصات الرقمية والمواقع الاجتماعية.،كما تعيش مى حالة من النشاط الفنى الكبير  وتستعد لإحياء مجموعة من الحفلات خلال الفترة المقبلة..
تقول كلمات اغنية "كل الحبيبة ":..

 

عارِف كُل الحّبيبه
وكلامهم على أغانيهم 
وعدد ناس فرحانه بيهم 
أنا عشقى أكتر بشوية 
مرة أو اتنين لاء ميه

مين فيهم شاف الطيبة 
أتحدى ّ أحن ما فيهم 
لو شوفوا طيبتك بعينيهم
زى ما شُفتها ب عينيا 
يجوا يشوفوا الحنيه

تعرف ساعات ب أستكرتك
على نفسى لما بأبصُ لك 
ولما ب أسمع ندِهتك 
ياما بعينيا ب أصورك

كل الكلام اللى إتكتب 
ف الحُب قبلك ده إتلغىّ
إنت الوحيد اللى إتوهب 
وصف الحياة دى كُلها


بكرة حايتقال أسامينا 
ل لقلوب لسه بيتلاقوا 
حايقلوا فى إتنين ياما دقوا 
م الدنيا جمال ليالها 
كانوا أغلى حبايب فيها

ده إحنا ف دنيا لوحدينا 
ومفيش زينا هنا تاني 
لاقيا ف حُضنك ده مكاني 
طول مانا شايفاك حواليا 
انا مابغمضشى عينيا

عارف فيك حاجه غريبة 
وعينيك لما أسرح فيهم 
والله دُنيا لوحديهم 
دنيا بلفها ميت لفة 
وأحُضن إيديك وأتدفى

الناس لو فيهم عيبه 
أنا ليه بقى مش لاقيالك 
حاجه ألاحظها و أقولهالك 
كُلك ياحبيبى  مزايا 
وحقيقى فرقت معايا
تعرف ساعات ب أستكرتك
على نفسى لما بأبصُ لك 
ولما ب أسمع ندِهتك 
ياما بعينيا ب أصورك

كل الكلام اللى إتكتب 
ف الحُب قبلك ده إتلغىّ
إنت الوحيد اللى إتوهب 
وصف الحياة دى كُلها

مي فاروق هاني فرحات الموسيقار هاني فرحات الرياض تركي آل الشيخ

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