كله برضاها.. حكم رادع لمتهم بالتعدي على فتاة حلوان

اصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس حكمها بمعاقبة متهم بهتك عرض طفلة ومعاشرتها معاشرة الأزواج برضاها بالسجن لمدة عشر سنوات

وكشفت التحقيقات أن المتهم هتك عرض المجنى عليها الطفلة سارة ا. بغير قوة أوتهديد بأن اختلى بها بالعين محل سكنه وراح يعبث بها ملامساً مواطن العفة منها وكشف عن سوءته معاشراً إياها معاشرة الأزواج برضاء منها مستغلاً في ذلك حداثه سنها حال كونها لم تبلغ الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة من عمرها ومستغلاً عجزها عن فهم ماهية الفعل المنصرف حيالها مع علمه بأن ما أتاه من أفعال قبلها يخل بحيائها اخلالاً جسيماً على النحو المبين بالتحقيقات.

واكد "احمد . ا" والد المجنى عليها أنه علم من جارته ومن نجلته المجنى عليها بقيام المتهم بمواقعتها ومعاشرتها معاشرة الأزواج ووعده إياها بالزواج.

