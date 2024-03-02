وفاة الكاتب الصحفي وائل محمد مدير تحرير على مسئوليتي

ينعى الكاتب الصحفي أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد الإخباري والعاملون بالموقع الزميل وائل محمد مدير تحرير برنامج على مسئوليتي الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى.

وغيب الموت منذ قليل، زميلنا الكاتب الصحفي وائل محمد.

ورحل الفقيد الذي وافته المنية صباح اليوم السبت، إثر رحلة لم تدم طويلا مع المرض، عن عمر يناهز الـ 45 عامًا، حيث إنه من مواليد عام 1979 بمحافظة الجيزة.

وعمل الراحل في فريق عمل برنامج على مسئوليتي، منذ انطلاقه في عام 2013، مع الإعلامي أحمد موسى، وعرف عنه النشاط والتميز في عمله.

وتمتع الكاتب الصحفي وائل محمد، بسيرة طيبة بين زملائه وعمت حالة من الحزن على رحيله المفاجئ في الوسطين الصحفي والإعلامي.

يذكر أن الراحل عمل في عدد من الصحف والمواقع الإخبارية منها الفجر، إلى جانب اشتراكه في إعداد العديد من البرامج الرياضية بقناة مودرن سبورت.