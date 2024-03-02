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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

آي صاغة: سوق الذهب عامان من الأزمات والارتباك .. تفاصيل

سعر الذهب
سعر الذهب

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 250 % تقريبًا منذ  مارس 2022، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 7.3 %،  عقب قرار الفيدرالي الأمريكي بتطبيق سياسة التشديد النقدي؛ لكبح جماح التضخم، من اجتماع مارس 2022، ورفع أسعار الفائدة بنحو 11 مرة خلال عامين، لتصل إلى أعلى مستوى لها بين 5.25% و5.50%.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 2088 جنيهًا منذ مارس 2022.

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وافتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 837 جنيهًا في الأول من مارس، ولامس مستوى 4 آلاف جنيه في يناير 2024، كأعلى مستوى محلي له، واختتمت التعاملات مع نهاية فبراير 2024 عند مستوى 2925 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 140 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 1905 دولارات في الأول من مارس 2022، ولامست أعلى مستوى لها على الإطلاق في ديسمبر 2023، مسجلة 2152 دولارًا، واختتتمت التعاملات في نهاية فبراير 2024 عند مستوى 2045 دولارًا. 
وأوضح، إمبابي، إن قرار الفيدرالي الأمريكي ببدء دورة التشديد النقدي، ورفع أسعار الفائدة، أثر على الأسواق الناشئة ومن بينها مصر، وأدى إلى خروج الأموال الساخنة، ودفع الحكومة لرفع أسعار الفائدة بنسبة 13 % لتصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب.
وأضاف : قرر البنك المركزي تحرير سعر الصرف، "تعويم الجنيه"، مرتين خلال 2022، فى مارس وفى أكتوبر، لتنخفض قيمة الجنيه بنسبة57 % فى البنوك الرسمية، قبل أن يقوم بتعويم أخر في يناير 2023.
ولفت، إمبابي، سعر صرف الدولار شهد حالة من عدم الاستقرار على مدار عامين واتسعت الفجوة بين السعر الرسمي والسعر في السواق الموازي، بنحو 100 %، وشهدت أسواق الذهب حالة من الارتباك، وتلاعب بعض تجار الذهب الخام في الأسعار ما دفع منصة" آي صاغة" لتعليق التسعير أكثر من مرة، لعدم المشاركة في تدمير مدخرات المواطنين.
وتوقع إمبابي، أن تشهد أسعار الصرف وأسواق الذهب حالة من الاستقرار والتراجع خلال الفترة المقبلة، مع خطة الدولة تعزيز النقدي الأجنبي، من خلال الصفقات الاستثمارية، ومن بينها صفقة "رأس الحكمة"، وكذلك محاولة الدولة للتخارج من النشاط الاقتصادي سواء بشكل كلي أو جزئي، لتعزيز دور القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية.
أشار، إمبابي، أن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 1075 جنيهًا خلال تعاملات شهر فبراير الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4 آلاف جنيه، ولامس مستوى 2880 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2925 جنيهًا، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 11 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2056 دولارًا، ولامست مستوى 2066 دولارًا، ومستوى 2017 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2045 دولارًا.
وفي سياق متصل، تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية، بقيمة 65 جنيهًا خلال تعاملات اليوم السبت ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2850 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن استقرت الأوقية عند مستوى 2082 دولارًا، محققة ارتفاعًا أسبوعيًا بنسبة 2.3 % وبقيمة 47 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية تعاملات الأسبوع عند 2035 دولارًا واختتمت التعاملات عند مستوى 2082 دولارًا، وذلك بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية تباطؤ معدلات التضخم الأمريكية، ما يعزز من فرصة الخفض المبكر لأسعار الفائدة، وينهي دورة التشديد النقدي التي ينتهجها الفيدرالي الأمريكي منذ مارس 2022. 
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3257 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2443 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1900 جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 22800 جنيه.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بنحو 10 جنيهات تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2925 جنيه، واختتمت التعاملات عند مستوى 2915 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بقيمة 37 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2045 واختتمت التعاملات عند مستوى 2082 دولارًا.

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