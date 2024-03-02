سعر الذهب اليوم| الشعبة تفجر مفاجأة جديدة في عيار 21 مرهونة بالدولار

تراجعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ من جديد، اليوم السبت 2 مارس 2024، وذلك إثر صفقة رأس الحكمة التي أعلنت عنها الحكومة والتى تضمن استثمارا أجنبيا بـ 35 مليار دولار، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في بداية التعاملات بمحلات الصاغة، نحو 2905 جنيهات للبيع، و2885 جنيهًا للشراء، وبلغ سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة في سوق الصاغة نحو 3320 جنيهًا للبيع، و3297.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن في مصر

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة ما بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة، ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح ما بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتُستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" وحدةً لوزن الحُلي وسبائك الذهب.

وتُعَد أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلاً عن المستثمرين، نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

وأغلقت أسعار العقود الآجلة للذهب تعاملات الجمعة، على ارتفاع، لتحقق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

تراجعت قيمة مؤشر الدولار

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنسبة 2 بالمائة أو 41 دولارًا عند 2095.7 دولار للأوقية، ليحقق المعدن الأصفر مكاسب أسبوعية بلغت 2.25 بالمائة، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

بينما تراجعت قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.25 بالمائة عند 103.90 نقطة.

واستقر سعر الدولار اليوم السبت 2 مارس 2024، مقابل الجنيه المصري، بالتزامن مع إجازة البنوك الأسبوعية، ليحافظ سعر الدولار اليوم في مصر على آخر مستويات رسمية معلنة، وفقًا لآخر تحديث للمواقع الإلكترونية للبنوك المصرية.

كما استقر سعر الدولار اليوم ليسجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار اليوم وسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم وسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، كما استقر سعر الدولار اليوم وسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وسعر الدولار اليوم ليسجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

وسوف نرصد لكم أسعار الذهب اليوم السبت الموافق 2 مارس، والتي جاء كالتالي:

سجل سعر الذهب عيار 24 في الصاغة اليوم نحو 3320 جنيهًا للبيع، و3297.25 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 22 في مصر نحو 3043.25 جنيه للبيع، و3022.5 جنيه للشراء.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر طلبًا داخل محلات الصاغة، نحو 2905 جنيهات للبيع، و2885 جنيهًا للشراء.

وأما عن سعر الذهب عيار 18 فسجل اليوم 2490 جنيهًا للبيع، و2472.75 جنيه للشراء.

وحقق سعر الذهب عيار 14 في بداية التعاملات اليوم نحو 1936.75 جنيه للبيع، و1923.25 جنيه للشراء.

وجاء سعر الذهب عيار 12، في الصاغة نحو 1660 جنيهًا للبيع، و1648.5 جنيه للشراء.

ووصل سعر الذهب عيار 9 اليوم إلى نحو 1245 جنيهًا للبيع، و1236.5 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 2 مارس 2024، نحو 23240 جنيهًا للبيع، و23080 جنيه للشراء.

كما نرصد لكم نصائح شُعبة الذهب للشراء، والتي جاءت كالتالي: