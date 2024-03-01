عيار 21 يسجل هبوطا حادا.. مفاجأة سارة فى أسعار الذهب اليوم الجمعة

سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة هبوطا حادا جديدا مع بداية التعاملات الصباحية وذلك بسبب تداعيات انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية بعد إعلان تفاصيل صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة.



وشهدت أسعار الذهب خلال الساعات القليلة الماضية حالة انهيار علي مستوى جميع الأعيرة حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر شهرة في الأسواق المصرية حوالي 2880 جنيه للجرام بعد أن وصل خلال الفترة الماضية إلي3600 جنيها للجرام فيما سجل عيار 14 حوالى 1925.

أسعار الذهب اليوم الجمعة

وتعد تلك الفترة هى الوقت الأنسب للشراء خاصة أن الذهب سجل مستوي انخفاض كبير منذ إعلان صفقة تطوير رأس الحكمة بعد أن وصل فى وقت سابق ل 3600 جنيها للذهب عيار 21.

وبلغ متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية مايلي :-

- بلغت أسعار جرام الذهب عيار 24 نحو 3291 جنيهًا.

- تداولت أسعار جرام الذهب عيار 21 عند 2880 جنيهًا.

- وصلت أسعار جرام الذهب عيار 18 إلى 2914 جنيهًا.

- سجلت أسعار جرام الذهب عيار 14 نحو 1925 جنيهًا.

وجاءت تلك الأسعار بعد إعلان رئيس الوزراء عن مشروع رأس الحكمة في مؤتمر صحفي بالتعاون مع الإمارات ، والذي يضم شقين جزء مالي يقدم كمقدم بقيمة ٣٥ مليار دولار، والشق الثاني نسبة من الأرباح بقيمة 35% لافتا انه سيتم تقسيم الجزء المالي علي دفعتين الأولى خلال أسبوع بقيمة ١٥ مليار مليار دولار وبعد شهرين سنستلم 20 مليار دولار.

سعر الذهب بالمصنعية

ويختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا



وعلي المستوي العالمي حومت أسعار الذهب بالقرب من أعلى مستوى خلال شهر، الجمعة، بعد بيانات أشارت إلى تراجع ضغوط الأسعار في الولايات المتحدة، بينما يترقب المتعاملون تصريحات عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2047.29 دولار للأونصة بعد أن بلغ 2050.59 دولار أمس الخميس، وهو أعلى مستوى منذ الثاني من فبراير.

ويتجه المعدن النفيس لتحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي.

واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2055.60 دولار.

وأظهرت البيانات، الخميس، ارتفاع تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي في يناير 2.4 بالمئة، وهي أقل زيادة سنوية منذ فبراير 2021، بعد صعوده 2.6 بالمئة في ديسمبر.

ويركز مسؤولو البنك المركزي الأميركي على التقدم الإجمالي فيما يتعلق بالتضخم، والذي يقولون إنه سيمهد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 881.40 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم أيضا 0.6 بالمئة إلى 947.35 دولار. لكن المعدنين سجلا تراجعا للشهر الثاني على التوالي، ولامس البلاديوم أدنى مستوياته في أكثر من خمس سنوات عند 849.13 دولار.

وصعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 22.74 دولار للأوقية.