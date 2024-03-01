عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عيار 21 يسجل هبوطا حادا.. مفاجأة سارة فى أسعار الذهب اليوم الجمعة

أسعار الذهب
أسعار الذهب

سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة هبوطا حادا جديدا مع بداية  التعاملات الصباحية وذلك بسبب تداعيات انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية بعد إعلان تفاصيل صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة.

txt

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر 1-3-2024

txt

مفاجآت جديدة لتجار الذهب.. عقوبات بالحبس والغرامة


وشهدت   أسعار الذهب خلال الساعات القليلة الماضية حالة انهيار علي مستوى جميع الأعيرة حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر شهرة في الأسواق المصرية حوالي 2880 جنيه للجرام بعد أن وصل خلال الفترة الماضية إلي3600 جنيها للجرام فيما سجل عيار 14 حوالى 1925.

أسعار الذهب اليوم الجمعة

وتعد تلك الفترة هى الوقت الأنسب للشراء خاصة أن  الذهب سجل مستوي انخفاض كبير منذ إعلان صفقة تطوير رأس الحكمة بعد أن وصل فى وقت سابق ل 3600 جنيها للذهب عيار 21.

وبلغ متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية مايلي :-

- بلغت أسعار جرام الذهب عيار 24 نحو 3291 جنيهًا.

- تداولت أسعار جرام الذهب عيار 21 عند 2880 جنيهًا.

- وصلت أسعار جرام الذهب عيار 18 إلى 2914 جنيهًا.

- سجلت أسعار جرام الذهب عيار 14 نحو 1925 جنيهًا.

وجاءت تلك الأسعار بعد إعلان رئيس الوزراء عن مشروع رأس الحكمة في مؤتمر صحفي بالتعاون مع الإمارات ، والذي يضم شقين جزء مالي يقدم كمقدم بقيمة ٣٥ مليار دولار، والشق الثاني نسبة من الأرباح بقيمة 35% لافتا انه سيتم تقسيم الجزء المالي علي دفعتين الأولى خلال أسبوع بقيمة ١٥ مليار مليار دولار وبعد شهرين سنستلم 20 مليار دولار.

سعر الذهب بالمصنعية

ويختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا


وعلي المستوي العالمي حومت أسعار الذهب بالقرب من أعلى مستوى خلال شهر، الجمعة، بعد بيانات أشارت إلى تراجع ضغوط الأسعار في الولايات المتحدة، بينما يترقب المتعاملون تصريحات عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2047.29 دولار للأونصة بعد أن بلغ 2050.59 دولار أمس الخميس، وهو أعلى مستوى منذ الثاني من فبراير.

ويتجه المعدن النفيس لتحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي.

واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2055.60 دولار.

وأظهرت البيانات، الخميس، ارتفاع تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي في يناير 2.4 بالمئة، وهي أقل زيادة سنوية منذ فبراير 2021، بعد صعوده 2.6 بالمئة في ديسمبر.

ويركز مسؤولو البنك المركزي الأميركي على التقدم الإجمالي فيما يتعلق بالتضخم، والذي يقولون إنه سيمهد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.

txt

 700 جنيه تراجع مفاجئ|انهيار أسعار الذهب بعد تصريحات صندوق النقد.. وعيار 21 مفاجأة

txt

تراجع 1000 جنيه.. أسعار الذهب تهبط في أول تعاملات شهر مارس 2024

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 881.40 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم أيضا 0.6 بالمئة إلى 947.35 دولار. لكن المعدنين سجلا تراجعا للشهر الثاني على التوالي، ولامس البلاديوم أدنى مستوياته في أكثر من خمس سنوات عند 849.13 دولار.

وصعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 22.74 دولار للأوقية.

أسعار الذهب أخبار أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم آخر أسعار الذهب اليوم أخبار إنخفاض أسعار الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن|مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الأخيرة

 700 جنيه تراجع مفاجئ|انهيار أسعار الذهب بعد تصريحات صندوق النقد.. وعيار 21 مفاجأة

صدمة لجماهير الزمالك قبل مباراة الأهلي| استبعاد عبد الله السعيد

بعد سداد الغرامة للزمالك .. محامي كهربا يفجر مفاجأة تعيد للاعب نصف أمواله

35 جنيهًا|نزول مستمر في أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف.. وهذا ثمن البيض

معاشات مارس.. 1700 مكتب بريد مفتوحة يومي الجمعة والسبت

اليوم الذروة|الأرصاد تكشف عن طقس اليوم وتحذر المواطنين

احذروا انخفاض الرؤية.. الأرصاد: موجة رمال وأتربة تضرب مصر.. ومفاجأة يوم السبت

موضوعات متعلقة

نزل 1000 جنيه.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 1 مارس 2024

أقل جرام بـ 1680 جنيها.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب

ترشيحاتنا

فتح باب التسجيل على فرص عمل للشباب بالخارج.. تفاصيل

بعد قرار الحكومة| جدول المرتبات بعد الزيادة الجديدة والتطبيق في هذا الموعد

الخارجية التركية تدين الاستهداف الإسرائيلي للمدنيين في "دوار النابلسي"

دعاء يوم الجمعة لحفظ البيوت .. احرص عليه طوال اليوم

كيلو اللحمة بـ 250 جنيها.. التموين تعلن خفض أسعار سلع أهلا رمضان 2024

حكم قراءة سورة الكهف في جماعة يوم الجمعة.. دار الإفتاء ترد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب البطانة.. خطيبة مسلم تثير الجدل بفستان الحفلة

طريقة تحضير دجاج ستربس كرسبي لرمضان

سارة سلامة تثير الجدل بالتاتو وفستان لافت

بسر خلطة عربيات الفول .. طريقة عمل المدمس زي الزبدة بمكون سحري

فيديو

تنحبس له الأنفاس.. مقطع فيديو لضيف غير متوقع داخل خزانة ملابس بأستراليا

آخر كلام..شيرين عبد الوهاب تحسم الجدل حول عودتها لحسام حبيب للمرة الثالثة

صورها في الحمام.. تفاصيل إنهاء طالبة العريش حياتها بعد ابتزازها والتنمر عليها

قالت هيخطفني ونطت من العربية..الشاهد الوحيد على واقعة حبيبة يكشف تفاصيل جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: مفاوضات غزة.. بين التقدم النسبي والتعثر!

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

اﻟﻤﺰﻳﺪ