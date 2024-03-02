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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أهالي الشاب المتوفي في أوغندا يناشدون وزيرة الهجرة التدخل لسرعة نقل الجثمان

الشاب المتوفي في
الشاب المتوفي في أوغندا

ناشد أهل الشاب المتوفي في مدينة سروتى داخل دوله أوغندا المسئولين في وزارة الهجرة والسفير المصري بأوغندا التدخل لنقل جثمان نجلهم زين أحمد زينهم بعد مقتله في الدولة الأفريقية.

وقال شقيق المتوفي محمد أحمد زينهم، المقيم في محافظة كفر الشيخ قرية حصة الغنيمي، إن شقيقه قتل في دولة أوغندا على يد مجموعة من زملاءه والجهات القضائية تتابع التحقيقات منذ اختفاءه قبل ثمانية أيام حتى عثروا على الجثمان اليوم بعد اعتراف الجناة بمكان دفنه.

وأضاف في تصريحات لـ"صدى البلد" أن شقيقه قتل منذ ٨ أيام وأناشد السلطات المصرية سرعة التدخل لنقل جثمان شقيقه قبل تحلل الجثمان حتى تراه والدته قبل الدفن.

كما ناشد السلطات المصرية التدخل لترحيل القتلة بعد اعترافهم حيث إنهم يحملون الجنسية المصرية.

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أهالي الشاب المتوفي في أوغندا يناشدون وزيرة الهجرة التدخل لسرعة نقل الجثمان


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