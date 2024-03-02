سائق بدون رخص .. إصابة 6 أشخاص إثر إنقلاب سيارة بالأوتوستراد

تمكن رجال الأمن بالقاهرة من رفع آثار انقلاب سيارة بطريق الاتوستراد دائرة ١٥ مايو ، حيث تم نقل ٦ أشخاص مصابين الي المستشفيات لاسعافهم ، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق .

تلقت شرطة النجدة بلاغاً بانقلاب سيارة بطريق الاتوستراد دائرة ١٥ مايو ووجود مصابين .

على الفور تم توجيه رجال الأمن وتبين من الفحص انقلاب سيارة بدون رخصة قيادة أو تسير لدى السائق ، ووجود ٦ مصابين بكدمات متفرقة .

تم نقل المصابين بسيارات الإسعاف الي المستشفيات ، ورفع اثار السيارة من نهر الطريق ، وتم تحرير محضر والعرض علي النيابة العامة للتحقيق .