سائق بدون رخص .. إصابة 6 أشخاص إثر إنقلاب سيارة بالأوتوستراد

تمكن رجال الأمن بالقاهرة من رفع آثار انقلاب سيارة بطريق الاتوستراد دائرة ١٥ مايو ، حيث تم نقل ٦ أشخاص مصابين الي المستشفيات لاسعافهم ، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق .
تلقت شرطة النجدة بلاغاً بانقلاب سيارة بطريق الاتوستراد دائرة ١٥ مايو ووجود مصابين .
على الفور تم توجيه رجال الأمن وتبين من الفحص انقلاب سيارة بدون رخصة قيادة أو تسير لدى السائق ، ووجود ٦ مصابين بكدمات متفرقة .
تم نقل المصابين بسيارات الإسعاف الي المستشفيات ، ورفع اثار السيارة من نهر الطريق ، وتم تحرير محضر والعرض علي النيابة العامة للتحقيق .