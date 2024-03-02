تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة شخص بالرصاص بالقناطر الخيرية لجلسة 5 مارس

قرّرت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي رئيس المحكمة، تأجيل محاكمة عاطلين لاإتهامهما بقتل شخص عمدًا مع سبق الإصرار ببندقية خرطوش، بدائرة مركز القناطر الخيرية، لجلسة يوم 5 مارس لاستكمال النظر في القضية.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 2013/7721 /جام المركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 105 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، بإتهام "محمد س ف" ٤٧ سنة مقيم قرنفيل - مركز القناطر الخيرية ، و "جمعة ن ج" ٢٦ سنة ومقيم برشوم بمركز طوخ، لأنهما في يوم 2 /8 /2022 بدائرة مركز القناطر الخيرية ، قتلوا المجنى عليه "حسن عاشور محمد" عمداً مع سبق الاصرار .

وقام المتهمون بإطلاق أعيرة نارية صوب المجني عليه فاستقرت إحداها بجسده وأقبل المتهم الثاني على التعدى عليه بالضرب مستخدمًا في ذلك الأداء المار بيانها مُحدثين به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.