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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

71 مليون دولار.. تفاصيل اتفاق الإطار القطري بين الزراعة ومنظمة الفاو

المتحدث باسم وزارة
المتحدث باسم وزارة الزراعة

كشف الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة تفاصيل الاتفاق القطري الذي وقعته الوزارة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو".

وأوضح محمد القرش خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر “قناة الحياة” تقديم الإعلامية لبنى عسل أن اتفاق الإطار القطري الحالي يمتد الفترة حتى عام 2027 بميزانية إجمالية تُقدر بنحو 71 مليون دولار.

واوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة ان الاتفاق يهدف الى تنفيذ مشروعات دعم فني في عدد من المجالات والأنشطة الزراعية، وذلك بالتعاون بين وزارة الزراعة ومنظمة الفاو.

تحديد الأولويات

 واضاف الدكتور محمد القرش انه بموجب الاتفاق سيتم تحديد الاولويات التي سيتم العمل على انجازاتها خلال الفتره وفقا لأولويات واحتياجات الدولة المصرية ممثلة في وزارة الزراعة.

 واشار المتحدث باسم وزارة الزراعة ان اتفاق الاطار القطري لمنظمة الفاو يتماشى مع عدد من المبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية مثل مبادرة نوفي ومبادرة حياة كريمة.

71 مليون دولار احتياجات الدولة الأنشطة الزراعية الدكتور محمد القرش الدولة المصرية تنفيذ مشروعات حياة كريمة

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