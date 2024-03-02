ناسا تسعى لحل الاحتباس الحراري بطريقة مبتكرة .. تفاصيل

يقول علماء ناسا إنه يمكن تجفيف الستراتوسفير للمساعدة في تبريد الكوكب الذي يعاني من الاحتباس الحراري.

ويعتبر بخار الماء في هذه الطبقة من الغلاف الجوي للأرض يشكل حاجزًا يشبه الإسفنجة يمنع حرارة الأرض من الهروب إلى الفضاء. يدرس العلماء إمكانية تجفيف هذه الطبقة للسماح للحرارة بالهروب وبالتالي خفض درجات حرارة الاحتباس الحراري.

سيتم تحقيق ذلك من خلال إرسال طائرات خاصة على ارتفاع 58000 قدم فوق سطح الأرض وحقن جزيئات الثلج في الهواء العالي.

ووفقًا للعلماء من الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) وناسا، سيؤدي ذلك إلى جفاف بخار الماء في الغلاف الجوي العلوي قليلاً.

من خلال تجميد الماء، سيعود إلى الأرض، ما سيؤدي إلى إزالة بخار الماء الزائد قبل أن يتحول إلى انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الضارة.

قال جوشوا شوارتز من الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي: "يتعلق الأمر باستكشاف ما يمكن تحقيقه في المستقبل وتحديد اتجاهات البحث". وأضاف: "إذا أدخلنا بعض الجزيئات التي تسهل تشكل الجليد، فسيتشكل الجليد".

"نحن نتعلم عن الاحتمالات ولم نكتشف أي شيء يبدو مستحيلاً."

يمكن للطائرات المتطورة حقن جزيئات الجليد على ارتفاع حوالي 11 ميلاً، أسفل الستراتوسفير مباشرةً، حيث يرتفع الهواء ببطء. ثم يرتفع الجليد والهواء البارد إلى أبرد مكان ويجعل بخار الماء يتحول إلى جليد ويسقط، مما يؤدي إلى تجفيف الستراتوسفير.

من خلال حقن طنين من الجزيئات في الأسبوع، يمكن أن يؤدي ذلك إلى إزالة بخار الماء الكافي لتقليل حوالي 5٪ من إجمالي الاحتباس الحراري الناتج عن الكربون من حرق الوقود الأحفوري.