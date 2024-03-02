دراما رمضان 2024| تفاصيل دور كريم عفيفي في مسلسل «للأذكياء فقط»

يشارك الفنان كريم عفيفي، في الموسم الرمضاني 2024، عبر مسلسل “للأذكياء فقط”، ويجسد شخصية طالب جامعي يقع في حب “رنا رئيس”، ويبحث عن علاج لمرض نادر، خلال إطار كوميدي.

أبطال مسلسل للأذكياء فقط

مسلسل للأذكياء فقط بطولة حمدي الميرغني، كريم عفيفي، رنا رئيس، ريم سامي، ومن إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

وشارك كريم عفيفي في الموسم الرمضاني الماضي بأكثر من عمل، منها جت سليمة، بطولة دنيا سمير غانم تأليف كريم يوسف وإخراج إسلام خيري.

ويتم عرض مسلسل للأذكياء فقط بطولة حمدي الميرغني وكريم عفيفي في النصف الثاني من رمضان.

كما ينتظر خلال الفترة القادمة عرض فيلم أصل الحكاية، تأليف وإخراج محمد أمين ويشارك فيه شيري عادل، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، يوسف عثمان، هالة فاخر، محمود حافظ، محمد ثروت، عابد عناني وآخرين.

آخر أعمال كريم عفيفي الدرامية

يذكر أن آخر أعمال كريم عفيفي مسلسل رمضان كريم 2، بطولة سيد رجب تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز، ومن إنتاج أحمد السبكي، وشارك في العمل كوكبة كبيرة من النجوم منهم بيومي فؤاد، محمد لطفي، صبري فواز، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، أحمد صيام، ويزو، إسماعيل فرغلي وآخرين.