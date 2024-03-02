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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«مستقبل وطن» كفر الشيخ يطلق أسطول قافلة الخير قبل حلول شهر رمضان.. صور

مبادرة الخير
مبادرة الخير

أطلقت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ اليوم السبت أسطول "قافلة الخير" لتوزيع كراتين المواد الغذائية علي الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً دعماً  لجهود الدولة والقيادة السياسية في تخفيف الأعباء عن كاهل الفئات الأولى بالرعاية.

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قال المحاسب أحمد علاء جعفر، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ، إن أسطول "قافلة الخير" يستهدف توزيع كراتين المواد الغذائية علي الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا قبل حلول شهر رمضان المبارك بجميع مراكز المحافظة.

أشار إلى أن كرتونة "قافلة الخير" تضم كمية من السلع الأساسية والضرورية التي تساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين قبل حلول الشهر الكريم.

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