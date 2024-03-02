كفر الشيخ.. إزالة 15 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالرياض

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم، تنفيذ 15 قرار إزالة على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وذلك بقرى مركز الرياض بمساحة 3511 متراً مربعاً.

قال محافظ كفر الشيخ، إن حملات الإزالات مكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بنطاق المحافظة فى وقت واحد، وتنفيذ الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض، تطبيقاً للقانون.

وأشار المحافظ إلى تغليظ العقوبات تجاه المخالفين، تطبيقاً للقانون والحفاظ على هيبة الدولة، وحماية أراضى أملاك الدولة والرقعة الزراعية.